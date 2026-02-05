A- A+

BNB Em primeira visita a Pernambuco, presidente do BNB destaca papel estratégico do banco no estado Presidente destaca impacto social dos investimentos e inaugura projeto BNB Cultural no Recife

Em sua primeira visita oficial a Pernambuco, o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Wanger de Alencar, esteve no Recife, nesta quarta-feira (4), onde destacou a atuação da instituição como banco de fomento e o impacto dos investimentos realizados na economia nordestina. A agenda incluiu a inauguração do projeto Banco do Nordeste Cultural, na capital pernambucana.

Durante o encontro, Wanger de Alencar apresentou números que dimensionam a presença do banco na região. Em 2025, o BNB realizou mais de R$ 68 bilhões em contratações, sendo R$ 50 bilhões provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), além de cerca de R$ 64 bilhões em desembolsos. Segundo o presidente, esse volume de recursos contribuiu para a geração de mais de 450 mil empregos, com efeitos diretos sobre a renda, a arrecadação e a atividade econômica.

“O Banco do Nordeste não é uma instituição que atua apenas pelo lucro ou pelo volume de contratos. Nosso foco é o impacto que esses recursos têm na economia real, na vida das pessoas e no desenvolvimento regional”, afirmou.

Um dos principais destaques da atuação do banco, de acordo com o presidente, são as microfinanças, consideradas centrais para a missão institucional. Atualmente, os dois principais programas do BNB atendem 4,2 milhões de clientes tomadores de crédito, com R$ 22 bilhões aplicados. Desse total, o Crediamigo, voltado ao microcrédito urbano, responde por R$ 13,4 bilhões.

Ao falar sobre os setores atendidos, Wanger de Alencar ressaltou a capilaridade do banco. “Estamos presentes em todos os segmentos da economia. Da infraestrutura ao turismo, do pequeno comerciante à energia renovável. Costumamos dizer que o Banco do Nordeste vai do alfinete ao foguete”, disse, ao citar investimentos em comércio, serviços, indústria, energia solar e eólica, além do apoio a micro e pequenas empresas.

Neste ano, a expectativa é ampliar o volume de investimentos. “Se em 2025 aplicamos R$ 68 bilhões, a meta é avançar para algo entre R$ 72 e R$ 74 bilhões, mantendo a distribuição dos recursos em todos os setores produtivos e fortalecendo o desenvolvimento do Nordeste”, pontuou.



Pernambuco como prioridade

Segundo o presidente, Pernambuco representa cerca de 12% da atividade total do Banco do Nordeste, o que deve resultar em aproximadamente R$ 9 bilhões injetados na economia do estado. Os recursos contemplam áreas como indústria, comércio, serviços, infraestrutura, portos e, especialmente, o micro e pequeno empreendedor.

“O dinheiro distribuído na mão de muitos gira, multiplica e gera riqueza. É assim que promovemos inclusão social, cidadania e desenvolvimento”, afirmou.

A inauguração do Banco do Nordeste Cultural, ainda de acordo com Wanger de Alencar, integra essa estratégia. Para ele, o investimento em cultura também impulsiona a economia criativa, o turismo e a geração de renda, reforçando o papel do banco no desenvolvimento sustentável da região.



Cultura

Os investimentos do Banco do Nordeste (BNB) em ações culturais devem ultrapassar R$ 31,3 milhões em 2026, um crescimento de 75% em relação ao volume aplicado no ano anterior. A ampliação dos recursos é resultado da expansão planejada das atividades e dos equipamentos que integram o BNB Cultural.

Em 2025, o banco destinou R$ 17,8 milhões ao setor cultural. Segundo o diretor de Planejamento do BNB, José Aldemir Freire, os recursos viabilizaram 4,3 mil atividades, alcançando um público estimado em cerca de 500 mil pessoas em toda a área de atuação da instituição, que abrange os estados do Nordeste e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Para o executivo, o aumento dos investimentos reforça a compreensão do Banco do Nordeste de que a cultura é um vetor estratégico de desenvolvimento. “Esses recursos são aplicados diretamente em cachês artísticos, montagem de exposições, espetáculos, oficinas, manutenção dos espaços, entre outras ações. Todo esse volume é injetado na cadeia produtiva da cultura”, destacou.



