A- A+

BRASIL Em pronunciamento de Natal, Lula exalta números da economia e se compromete com fim da escala 6x1 Presidente ressaltou diálogos com Trump sobre tarifaço e afirmou que combate ao crime organizado não vai retroceder

Leia também

• "Diário Oficial" traz decreto de Lula que reconhece cultura gospel como manifestação cultural

• Pronunciamento natalino do presidente Lula vai ao ar às 20h30 desta quarta-feira

Em pronunciamento na véspera do Natal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou números da economia e se comprometeu com o fim da escala 6X1, que deve ser discutida no Congresso em 2026, antes do período eleitoral.



Lula também ressaltou o restabelecimento dos diálogos com o governo dos Estados Unidos, o que mitigou os efeitos do tarifaço sobre as exportações brasileiras, e afirmou que o combate ao crime organizado seguirá sendo uma das suas prioridades.

— Retomamos o Bolsa Família, apoiamos a agricultura familiar, valorizamos o salário mínimo, investimos muito na geração de empregos e na alimentação nas escolas. A outra grande vitória foi o fim do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil reais por mês. Para milhões de brasileiras e brasileiros, o último dia do ano também será o último dia com Imposto de Renda descontado no salário. Isso vai aliviar as contas, aquecer ainda mais a economia e beneficiar o país inteiro — afirmou o presidente em discurso veiculado em cadeia nacional, nesta quarta.

Lula reafirmou a vontade de ver o fim da escala 6x1 aprovado ainda em 2026. Na última semana, o presidente já havia afirmado que a economia brasileira está pronta para o fim da escala 6x1 e citou avanços tecnológicos que possibilitariam a redução da carga de trabalho. No final deste ano, a discussão sobre o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho entrou de vez no centro da agenda legislativa. Enquanto a Câmara debate diferentes alternativas para diminuir o limite semanal, o Senado surpreendeu o governo ao aprovar, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), uma proposta mais ambiciosa: a redução progressiva para 36 horas semanais. Lula se disse comprometido com a possibilidade.

— Seguiremos combatendo privilégios de poucos para garantir direitos de muitos. E nenhum direito é tão urgente, hoje, quanto o direito ao tempo. Não é justo que uma pessoa seja obrigada a trabalhar duro durante seis dias. E que tenha apenas um dia para descansar o corpo e a cabeça, passear com a família, cuidar da casa, se divertir e acompanhar de perto o crescimento dos filhos. O fim da escala 6x1, sem redução de salário, é uma demanda do povo que cabe a nós, representantes do povo, escutar e transformar em realidade.

O presidente disse ainda que o Brasil conseguiu se preservar, diante das taxações às exportações brasileiras impostas no primeiro semestre pelo governo de Donald Trump. Lula ressaltou os mais de 500 mercados abertos aos países brasileiros e afirmou que seguirá pautado no diálogo com o governo dos Estados Unidos.

— Mostramos ao Brasil e ao mundo que somos do diálogo, da fraternidade e não fugimos da luta. Apostamos na diplomacia, protegemos nossas empresas, evitamos demissões. Negociamos o fim do tarifaço, e ultrapassamos, agora em dezembro, a marca de 500 novos mercados abertos aos nossos produtos. Nossa soberania e nossa democracia saíram vencedoras e o povo brasileiro venceu.

Uma das prioridades do seu governo, o combate ao crime organizado foi citado como "constante". De acordo com o presidente, "nenhum dinheiro ou influência vai impedir a Polícia Federal de ir adiante". Ele também prometeu se engajar em relação às políticas de combate à violência contra a mulher.

— Nós sabemos que o crime e a violência são dois grandes desafios do nosso país. Neste ano, a Polícia Federal comandou a maior operação já feita contra o crime organizado. O combate às facções criminosas chegou pela primeira vez ao andar de cima, e nenhum dinheiro ou influência vai impedir a Polícia Federal de ir adiante.

Quero aproveitar este momento, também, para falar que um povo tão gentil e capaz de produzir coisas tão belas não pode aceitar a violência contra a mulher. Vou liderar um grande esforço nacional envolvendo ministérios, instituições e toda a sociedade brasileira — completou.

Veja também