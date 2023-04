A- A+

Dia do Trabalhador Em pronunciamento na TV, Lula anuncia reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 Em pronunciamento em cadeia nacional, presidente diz que recompor as conquistas perdidas pelo trabalhador é prioridade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em pronunciamento em cadeia de rádio e TV na noite deste domingo, que "recompor as conquistas perdidas pelo trabalhador é prioridade" do seu governo.

Ele anunciou que o salário mínimo será reajustado e passará dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320. O novo valor vale a partir desta segunda-feira, 1º de maio.

Lula deve enviar ao Congresso um projeto de lei para tornar permanente a regra que prevê reajuste anual do salário mínimo acima da inflação. A proposta do governo levará em conta a reposição inflacionária e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país dos últimos dois anos, fórmula que já era adotada nos primeiros governos do petista.

Além disso, conforme havia prometido na campanha eleitoral, Lula determinou que a faixa de isenção do Imposto de Renda aumentará gradativamente, ano a ano, até chegar a R$ 5 mil em 2026, quando termina seu mandato.

Ele confirmou o anúncio feito pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, de que a faixa de isenção atinge, em sua primeira fase, aqueles que recebem até dois salários mínimos por mês, o correspondente a R$ 2.640.

Com as mudanças anunciadas, 13,7 milhões de brasileiros deixarão de pagar o IR, o que equivale a 42% dos declarantes de 2022. A medida vai custar R$ 3,2 bilhões aos cofres públicos neste ano e R$ 6 bilhões em 2024.

O benefício terá mais impacto nos trabalhadores de menor renda. Para quem tem salário mais alto, o desconto simplificado de R$ 528 não valerá a pena, à medida que este contribuinte já conta com deduções maiores.

Mas, mesmo assim, todos os declarantes são beneficiados pelo aumento da faixa de isenção. Como a tabela é progressiva, independentemente do valor total do rendimento, todos deixam de pagar sobre a faixa até R$ 2.112. Por exemplo: quem ganha R$ 10 mil, só pagará sobre R$ 7.888.

