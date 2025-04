Em reação a Trump, China anuncia tarifa de 34% sobre todos os produtos dos EUA

A- A+

A China retaliou contra as novas tarifas dos EUA com impostos sobre todas as importações americanas, cumprindo a promessa de responder após o presidente Donald Trump impor tarifas e intensificar a disputa comercial.

Pequim imporá uma tarifa de 34% sobre todas as importações dos EUA a partir de 10 de abril, segundo a agência oficial de notícias Xinhua. As autoridades chinesas também anunciaram uma investigação sobre tubos de raios X de tomografia computadorizada importados dos EUA e da Índia, além de suspender as importações de produtos avícolas de duas empresas americanas.A





A medida da China veio depois que Trump anunciou o que chamou de tarifas recíprocas sobre parceiros comerciais globais. As mais recentes tarifas dos EUA afetam importações chinesas que já enfrentam impostos elevados, incluindo tarifas gerais de 20% impostas neste ano, além de taxas punitivas da primeira gestão de Trump e da administração Biden.

As tensões entre Washington e Pequim pioraram desde o retorno de Trump à Casa Branca em janeiro. Notavelmente, o presidente dos EUA ainda não conversou com seu homólogo chinês mais de dois meses após sua posse. Além disso, os dois países permanecem em um impasse sobre o suposto papel da China no fluxo de fentanil para os Estados Unidos, motivo citado por Trump para justificar as duas rodadas anteriores de tarifas.

