BRASIL X EUA Em recado a Trump, Gleisi diz que China nunca interferiu em assuntos internos do Brasil Ministra das Realações Institucionais comentou a ligação de Lula para Xi Jinping na noite de segunda-feiraE

Em um recado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta terça-feira em postagem nas redes sociais que a China, maior parceiro comercial do país, nunca interferiu nas questões internas do Brasil. Gleisi comentava a ligação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Siva na noite de segunda-feira para o presidente chinês Xi Jinping.





“O telefonema do presidente Lula ao presidente da China, Xi Jinping, é a prova de que dois grandes países podem manter uma relação equilibrada e de mútuo respeito, em benefício de todos. China se tornou, nas últimas décadas, o maior parceiro comercial do Brasil e uma fonte de investimentos importantes e estratégicos em nosso país. Nunca houve imposições ou interferências em assuntos internos de cada parte nessa relação. Ao contrário: Brasil e China trabalham juntos pelo respeito ao multilateralismo para "construir juntos um mundo mais justo e um planeta mais sustentável", como ressaltou Xi Jinping no telefonema. Esse é o espírito do Brics e de outras iniciativas multilateralistas tão necessárias no mundo de hoje”, afirmou Gleisi.

