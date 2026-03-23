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Negociação

Em reta final, Feirão Serasa Limpa Nome registra mais de 4,7 milhões de acordos

Evento oferece as últimas oportunidades para que os consumidores possam negociar suas dívidas

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Mutirão que reúne 2,2 mil empresas soma mais de R$ 14 bilhões em descontos concedidos Mutirão que reúne 2,2 mil empresas soma mais de R$ 14 bilhões em descontos concedidos - Foto: Divulgação/Serasa

O Feirão Serasa Limpa Nome entra em sua reta final, oferecendo as últimas oportunidades para que os consumidores possam negociar suas dívidas com condições especiais. Até o momento, a ação, que teve início no dia 23 de fevereiro, contabiliza 4,7 milhões de acordos fechados e amplia operação com atendimento telefônico gratuito até o dia 1º de abril, pelo telefone 0800 591 5161.  

Ao todo, o mutirão que reúne 2,2 mil empresas soma mais de R$ 14 bilhões em descontos concedidos. No recorte estadual, Pernambuco já registra mais de 168 mil acordos fechados, com cerca de R$ 409 milhões em descontos concedidos, mostrando a forte adesão local ao mutirão. 

Para Daniel Nure, especialista em educação financeira da Serasa, a quantidade de acordos mostra um consumidor que busca renegociar suas pendências. "Em relação ao Feirão do ano passado para esse, houve um aumento de 7% no número de acordos no estado. Esse movimento indica que os brasileiros estão buscando negociar cada vez mais e priorizam o pagamento de dívidas com descontos e ofertas que cabem no bolso. Por isso, é tão importante mutirões de negociações de dívidas."

A megaoperação "Alô Serasa", que oferece atendimento telefônico gratuito para negociação de dívidas, também retorna nos últimos dias do mutirão, após registrar alta procura nas edições anteriores. A ação acontece a partir de 25 de março e se estende até o encerramento do Feirão, em 1º de abril, pelo telefone 0800 591 5161, das 08h às 20h.

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Desde sua criação, em novembro de 2024, já foram 105 mil atendimentos e mais 44 mil acordos fechados apenas pelo telefone, sem custos adicionais. A iniciativa busca reforçar as oportunidades em um novo canal de contato para o consumidor e ajudar os mais de 3.6 milhões de inadimplentes no estado, que somam mais de R$ 18 bilhões em dívidas.

"Muitos brasileiros não podem sair para ir presencialmente a agência dos Correios, mas também buscam por um atendimento mais próximo para tirar dúvidas e entender melhor as condições", comenta Daniel Nure. "A partir da ligação, consumidores podem conversar com atendentes treinados sem sair de casa, tirando suas dúvidas, negociando com facilidade para retomar a vida financeira sem dívidas”.

Alerta para golpes
A Serasa reforça a importância de atenção redobrada com números suspeitos para evitar golpes e fraudes. O canal 0800 591 5161 apenas recebe chamadas dos consumidores, ou seja, não telefona para ninguém para negociar dívidas. “Se o número for diferente ou similar, com apenas um ou dois algoritmos diferentes e está te ligando, esse não é o atendimento oficial”, orienta Nure.

A Serasa reforça que o canal 0800 foi aberto em caráter de excepcionalidade para atuar exclusivamente para negociação de dívidas e assuntos relacionados ao Feirão Limpa Nome. Outros serviços podem ser respondidos pelo telefone 3003-6300 ou pelo WhatsApp (11) 99575-2096, como ocorre todos os dias de segunda a sexta-feira durante todo o ano. 

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