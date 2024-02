A- A+

ENCONTRO Em reunião com ministros do G20, economista sugere 2% de imposto anual para riqueza de bilionários Francês Gabriel Zucman entregará a Haddad 'nos próximos meses' relatório sobre proposta de taxação de super-ricos

Em reunião com ministros de Finanças e chefes de Bancos Centrais do G20, nesta quinta-feira (29_), o economista francês Gabriel Zucman sugeriu um modelo de tributação para super-ricos com alíquota anual de 2% sobre o patrimônio de bilionários.Um relatório escrito por ele sobre a proposta será entregue ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nos próximos meses.

— Precisamos garantir que, todos os anos, os bilionários paguem parcela de impostos. A noção de rendimentos dos bilionários pode não ser muito bem definida, por isso esse imposto mínimo deveria ser sobre a riqueza, que é mais bem definida. A proposta concreta é a de que os bilionários paguem ao menos 2% de impostos pela sua riqueza, todos os anos.

Zucman reforçou que o imposto recaia sobre a fortuna acumulada dos bilionários e não sobre os ganhos dessas pessoas. A estimativa do economista é que a taxação mínima poderia gerar US$ 250 bilhões em receitas, em uma taxação que atingiria cerca de 3 mil pessoas.

Ele ponderou que a discussão é inicial e que uma definição sobre o tema o desenho exato deve ser feita de forma democrática a partir do debate entre os países. Ele também elogiou a proposta brasileira de colocar o tema na mesa do G20 - o assunto é tema de reunião no grupo pela primeira vez.

—Eu realmente acho que é um desenvolvimento histórico — destacou o economista.

Zucman,além de representantes da ONU e da OCDE, participou mais cedo de reunião com autoridades do G20 para apresentar o modelo de tributação de super-ricos, defendido pelo governo brasileiro durante a presidência do grupo de países. Autor de autor do livro “The Triumph of Injustice” ("O triunfo da Injustiça", em português), sobre o tema, ele explicou que vem tendo conversas com o governo brasilero sobre o tema "há cerca de um ano".

Ele também ressaltou que a proposta de uma taxação para super-ricos poderia começar com uma parcela de países, a partir de cooperações internacionais e disse que seria "utópico" pensar que existiria um acordo consensual total sobre o tema entre os países do mundo. Ele também ressaltou que é "impossível" pensar em um prazo para que a medida seja adotada mas destacou que é preciso "avançar o mais rápido possível".

Veja também

BRASIL Motoristas de app terão piso salarial e pagamento ao INSS: veja detalhes da proposta do governo