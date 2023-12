Em reunião, Haddad se queixa de demora do BC para reduzir juros

A- A+

Um dos ministros escalados para falar durante a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com seus auxiliares nesta quarta-feira (20), o titular da Fazenda, Fernando Haddad, listou os números da economia brasileira no ano e se queixou da demora do Banco Central para reduzir a taxa de juros.

Haddad citou a inflação com perspectiva de ficar perto do teto da meta, o crescimento do PIB de 3% e a redução do desemprego.

Em sua fala, de acordo com os participantes da reunião, o ministro destacou que os números poderiam ser ainda melhores se os juros tivessem começado a cair antes.

O Banco Central só começou a reduzir a taxa selic em agosto. Antes disso, Lula iniciou uma ofensiva contra o órgão, presidido por Roberto Campos Neto. Desde agosto, o BC fez quatro seguidos da taxa, que agora está em 11,75% ao ano.

Com a aprovação da autonomia do Banco Central em 2021 pelo Congresso, os diretores e o presidente do órgão passaram a ter mandato fixo de quatro anos. Pela primeira vez, um presidente da República assumiu sem poder mexer imediatamente na composição da direção do BC.

Veja também

Medida Provisória Após acordo, Senado destrava e aprova medida que pode render R$ 35 bi a Haddad