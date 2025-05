Em reunião na Casa Branca, Trump pressiona presidente do Fed a reduzir os juros

A- A+

O presidente Donald Trump pressionou o presidente do Federal Reserve (BC americano), Jerome Powell, para que reduzisse as taxas de juros em sua primeira reunião presencial desde que Trump assumiu o cargo, segundo informou a Casa Branca.

Trump disse a Powell que acredita que ele está cometendo um erro ao não reduzir as taxas, afirmou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, durante uma coletiva nesta quinta-feira. Isso “nos coloca em desvantagem econômica em relação à China e a outros países, e o presidente tem sido muito claro sobre isso, tanto publicamente quanto, agora posso revelar, em privado”, acrescentou.

Leavitt disse que não foi discutido se Trump tentaria destituir Powell, cujo mandato expira em maio de 2026. O Fed informou em comunicado, também nesta quinta-feira, que os dois se reuniram na Casa Branca a convite do presidente. Segundo a nota, eles conversaram sobre a evolução da economia, incluindo crescimento, emprego e inflação. A última reunião entre eles havia ocorrido em novembro de 2019.

“A trajetória da política dependerá totalmente dos dados econômicos recebidos e do que eles indicarem para as perspectivas”, disse o Fed, destacando que Powell não falou sobre expectativas de política monetária.

O presidente do Fed também disse a Trump que as decisões do banco central serão baseadas exclusivamente em “uma análise cuidadosa, objetiva e apolítica”, conforme o comunicado. Leavitt confirmou a veracidade dessa declaração.

A reunião ocorreu após uma decisão judicial que bloqueou a maioria das tarifas impostas por Trump este ano a parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Powell e outros membros do Fed mantiveram as taxas de juros estáveis em 2025, argumentando que é apropriado adotar uma abordagem paciente diante da incerteza econômica causada pela evolução do uso de tarifas. Os formuladores da política monetária do Fed afirmaram ainda que esperam que as tarifas anunciadas prejudiquem o crescimento econômico e impulsionem a inflação.

Pressão de Trump

A postura cautelosa do Fed provocou a reação de Trump, que tem solicitado repetidamente uma redução das taxas e criticado a liderança de Powell à frente do banco central. Trump afirmou que Powell costuma demorar demais para ajustar a política monetária e o chamou de “grande perdedor”, entre outros insultos.

Uma publicação de Trump nas redes sociais, em abril, reacendeu as especulações — que surgiram inicialmente durante seu primeiro mandato — de que ele tentaria destituir Powell. Posteriormente, Trump descartou essa possibilidade, e uma recente decisão da Suprema Corte protegeu o Fed contra tal medida, como parte de um veredito mais amplo que permite ao presidente demitir altos funcionários de agências independentes.

Powell tem reiterado que os dirigentes do Fed adotam uma abordagem apolítica e baseiam suas decisões em seu julgamento sobre o que é melhor para a economia. Segundo o Fed, ele repetiu essa mensagem a Trump na reunião de hioje.

Powell afirmou que ele e seus colegas do Comitê Federal de Mercado Aberto “estabelecerão a política monetária, conforme exige a lei, para apoiar o pleno emprego e a estabilidade de preços, e tomarão essas decisões com base exclusivamente em uma análise cuidadosa, objetiva e apolítica”.

Veja também