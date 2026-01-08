A- A+

Negócios Em três anos, Finep apoiou 3.090 projetos de inovação com contratos de R$ 36,4 bilhões As áreas que mais somaram recursos foram as cadeias agroindustriais, transição energética e transformação digital

Nos último três anos, a principal agência de fomento à inovação no Brasil, a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, apoiou 3.090 iniciativas de inovação, com contratos que atingiram o recorde de R$ 36,4 bilhões.

As áreas que mais somaram recursos contratados foram as cadeias agroindustriais (R$ 8 bilhões), transição energética e transformação digital (com R$ 7,4 bilhões cada).

Os números são referentes às diversas linhas de financiamento ofertadas pela agência: crédito direto, descentralizado (por meio de operadores financeiros distribuídos por todo o país), subvenção econômica e financiamento não reembolsável a instituições científicas e de tecnologia (ICTs).

Segundo o presidente da Finep, Luiz Antonio Elias, o resultado é decorrente do compromisso do governo federal em impulsionar a modernização industrial e a transformação digital no país.

"O governo do presidente Lula recolocou o conhecimento no coração do projeto nacional e fortaleceu a Finep como instrumento estratégico de Estado", disse.

