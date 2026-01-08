Em três anos, Finep apoiou 3.090 projetos de inovação com contratos de R$ 36,4 bilhões
As áreas que mais somaram recursos foram as cadeias agroindustriais, transição energética e transformação digital
Nos último três anos, a principal agência de fomento à inovação no Brasil, a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, apoiou 3.090 iniciativas de inovação, com contratos que atingiram o recorde de R$ 36,4 bilhões.
As áreas que mais somaram recursos contratados foram as cadeias agroindustriais (R$ 8 bilhões), transição energética e transformação digital (com R$ 7,4 bilhões cada).
Os números são referentes às diversas linhas de financiamento ofertadas pela agência: crédito direto, descentralizado (por meio de operadores financeiros distribuídos por todo o país), subvenção econômica e financiamento não reembolsável a instituições científicas e de tecnologia (ICTs).
Segundo o presidente da Finep, Luiz Antonio Elias, o resultado é decorrente do compromisso do governo federal em impulsionar a modernização industrial e a transformação digital no país.
"O governo do presidente Lula recolocou o conhecimento no coração do projeto nacional e fortaleceu a Finep como instrumento estratégico de Estado", disse.