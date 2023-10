A- A+

Economia Em três dias, 5.883 segurados do INSS foram orientados a enviar laudos médicos via internet, dispens Análise da documentação é feita à distância, agilizando a concessão do benefício. Ligação ao trabalhador é feita pelo telefone (11) 2135-0135

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentou um levantamento sobre a primeira semana de funcionamento do serviço que consiste em ligar para segurados com perícias agendadas, a fim de orientá-los a enviar a documentação médica pelo aplicativo ou pelo portal Meu INSS. Dessa forma, o trabalhador não precisa realizar o exame presencial, a menos que haja dúvidas sobre os documentos. A análise dos laudos e atestados é feita à distância, agilizando a concessão do benefício.

Segundo o INSS, o balanço é positivo: dos 55.551 contatos feitos nos três primeiros dias de funcionamento do sistema, 14.055 atenderam às ligações, feitas pelo número (11) 2135-0135. Desse total, 5.883 pessoas foram encaminhadas para o Atestmed (como é chamado o sistema do INSS de envio da documentação), ou seja, receberam a orientação para trocar a perícia médica presencial pela análise documental.

Das 627 mil pessoas que aguardam por perícias médicas do INSS em todo o país, 480 mil são elegíveis ao Atestmed, conforme o instituto. Considerando esse universo de segurados, 300 operadores da central telefônica 135 estão mobilizados para fazer as ligações.

"Diariamente, cada atendente liga para 60 pessoas. Ou seja, 18 mil pessoas por dia são chamadas a apresentar o Atestmed por meio do aplicativo ou do site Meu INSS", informou o instituto, lembrando que as chamadas são feitas de segunda-feira a sábado das 9h às 17h.

Caso o trabalhador com perícia médica agendada receba a ligação do número (11) 2135-0135 e tenha dúvidas sobre a veracidade do serviço, basta ligar para a Central 135, a fim de verificar se realmente é elegível à análise documental.

Vale destacar, porém, que o INSS entra em contato somente para orientar o segurado e, mesmo assim, é o instituto que informa os dados. Se receber ligação solicitando informações pessoais, bancárias ou foto de documento, desligue.

O que deve constar do atestado médico ou odontológico

A documentação médica ou odontológica apresentada pelo segurado na hora do requerimento deve ser legível e sem rasuras, contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:

Nome completo do segurado

Data de emissão do documento (não podendo ser superior a 90 dias da data de entrada do requerimento)

Diagnóstico por extenso ou código da Classificação Internacional de Doenças (CID)

Assinatura e identificação do profissional emitente, com nome e registro no conselho de classe, ou carimbo

Data do início do afastamento ou repouso

Prazo necessário estimado para o repouso

