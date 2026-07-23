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tarifas Em uma semana, vários alvos: veja as últimas decisões da nova ofensiva tarifária de Trump Além da taxa de 25% sobre produtos brasileiros, presidente americano ameaçou impor tarifas de 100% sobre os medicamentos genéricos impostados pelos EUA

O novo tarifaço de 12,5% anunciado hoje pelos EUA sobre produtos fabricados em países com práticas de trabalho forçado em dezenas de economias, incluindo o Brasil, veio marcar uma semana de anúncios do governo americano.

No último dia 16, os EUA já haviam anunciado a decisão de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, com uma lista de exceções que abrange produtos importantes da pauta de exportações do país, como carne e suco de laranja. A medida entrou em vigor no dia 22.

Veja o cronograma dos últimos anúncios do governo Trump

16/07- tarifa de 25% sobre produtos brasileiros sob alegação de práticas ilegais de comércio

20/07 - tarifa de 50% sobre determinados produtos canadenses com argumentos semelhantes aos usados contra o Brasil

21/07 - Tarifa de 100% sobre genéricos para os EUA, ainda em análise

23/07 - Tarifa de 12,5% sobre produtos do Brasil e mais de 60 países sob o argumento de que fizeram pouco para combater o trabalho forçado

Segundo o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), a decisão foi tomada após investigação da Seção 301, que tratava de acusações sobre supostas práticas desleais de comércio e apurava se ações do Brasil, como o uso do Pix, o desmatamento ilegal e a dificuldade dos EUA em ter acesso ao mercado de etanol brasileiro, prejudicariam as empresas americanas.

Já no dia 20, foi a vez de parte dos produtos canadenses que chegam aos EUA serem taxados em 50% sob o argumento de que o país vizinho trata de forma injusta os produtos americanos exportados para aquele país como bebidas alcoólicas, automóveis e laticínios.

A alegação foi semelhante à usada contra o Brasil quatro dias antes.

Algumas importações consideradas estratégicas, como energia, potássio, pescado, minerais críticos e produtos já sujeitos a tarifas setoriais específicas, incluindo automóveis e metais, ficarão de fora da medida.

No dia 21, em um post na plataforma Truth Social, o presidente Donald Trump afirmou que seu governo planeja impor uma tarifa de 100% sobre medicamentos genéricos importados pelo país a partir de agosto de 2028. Além disso, um ano depois, a taxa vai dobrar para 200%.

"Isso está sendo feito para repatriar a produção de medicamentos genéricos para os Estados Unidos, penalizando as empresas que decidirem não construir fábricas e instalar equipamentos no país dentro do prazo estabelecido para isso", escreveu Trump na publicação.

Nesta quinta-feira, o Secretário de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, anunciou tarifas de 12,5% baseadas em investigações comerciais na Seção 301 da Lei de comércio. Uma dessas, é focada em práticas de trabalho forçado em dezenas de economias, destacando supostas falhas do Brasil no combate a essa prática.

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