BRASIL Em visita à Coreia do Sul, Lula ainda não consegue abrir mercado para carne do Brasil Após mais de 15 anos de tentativas, governo brasileiro terá que esperar um pouco mais por um desfecho positivo

Após mais de 15 anos tentando abrir o mercado da Coreia do Sul para suas exportações de carne bovina, o Brasil terá que esperar um pouco mais por um desfecho positivo. A expectativa era de que o tema fosse finalmente destravado com a visita ao país do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira, mas ainda não há garantias nem prazos. O governo, porém, está confiante de que a abertura ocorrerá em breve, já que os sul-coreanos se comprometeram a enviar uma missão ao Brasil com esse propósito.

De acordo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que reuniu-se com autoridades locais sobre o assunto em Seul, há motivos para se acreditar que a missão resultará na liberação das exportações brasileiras para o mercado sul-coreano, no qual o consumo anual de carne bovina é estimado em torno de 600 mil toneladas, um dos mais altos da Ásia.

— O compromisso deles em fazer a auditoria da carne brasileira ficou firmado em documento. Na hora que fizerem auditoria irão abrir o mercado, porque eu tenho certeza de que eles encontrarão lá qualidade sanitária nos melhores padrões mundiais — disse Fávaro ao ser questionado pelo Globo em Seul, sem no entanto querer adiantar quando ocorrerá a missão e qual a estimativa de volume que o Brasil poderá exportar. — Será muito em breve. O volume a Deus pertence. O Brasil dá conta de tudo o que eles precisarem.

Apesar do otimismo, a notícia deu um certo ar de anticlímax à viagem de Lula, já que havia a expectativa de que haveria uma sinalização mais clara em relação à abertura. Pela manhã, durante a visita de Lula à Casa Azul, como é conhecido o palácio presidencial sul-coreano, a abertura era dada como praticamente certa.





O mercado de carne bovina sul-coreano é um dos quatro na Ásia que o governo brasileiro considera fechado por uma barreira política imposta por pressão dos Estados Unidos: Japão, Vietnã, Turquia e Coreia do Sul. A abertura dos três primeiros está encaminhada.

Na visita a Seul, o tema esteve entre uma das prioridades da agenda do presidente Lula, que o citou algumas vezes durante a segunda-feira em seus pronunciamentos públicos. Primeiro, ao lado do presidente do país, Lee Jae Myung, quando disse ter pedido a conclusão dos procedimentos sanitários para a exportação de carne bovina brasileira para “beneficiar os consumidores coreanos”. Mais tarde, ao encerrar um fórum empresarial dos dois países, voltou ao assunto, com tiradas de humor.

— Quando o povo da Coreia quiser ter acesso à proteína, não se preocupe que o Brasil estará pronto para atender à demanda. E mais ainda, vocês correm o risco de, se comprarem carne dos EUA, estarem comprando carne brasileira — disse, numa alusão à revenda do produto à Ásia por comerciantes americanos. — Porque o Brasil está em todos os lugares do planeta, produzindo proteína para atender à demanda do povo que quer comer muito, mas não quer engordar.

Atualmente, quase metade das importações de carne bovina feitas pela Coreia do Sul é dos Estados Unidos. Por outro lado, vêm do Brasil 85% do frango importado pelo país. A abertura do mercado sul-coreano depende de um diálogo mais próximo entre os países, para aumentar a confiança, disse Eddie Park, diretor-gerente da Highland foods, uma das maiores importadoras de frango brasileiro. A visita do presidente Lula é um empurrão importante para que as coisas aconteçam, afirmou em conversa com O Globo.

— Tudo se resumirá a conversas entre os países sobre os pontos sensíveis, como tarifas e o aumento da confiança. A indústria do frango tem se saído muito bem nesse aspecto. Já estive no Brasil, vi as fábricas de processamento e elas são excelentes. O problema é que muita gente na Coreia não sabe disso — explicou. — Sei também que o Brasil é um pouco sensível às tarifas para, digamos, eletrônicos vindos da Coreia, ou até mesmo carros, automóveis. Então, é uma via de mão dupla.

