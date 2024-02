Em visita à Folha de Pernambuco, Pedro Ermírio destaca problema de prédios-caixão como prioridade

A- A+

Depois de assumir recentemente a Vice-Presidência de Agente Operador da Caixa Econômica Federal, Pedro Ermírio Freitas visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (15). Ele tomou posse em 30 de janeiro de 2024. Anteriormente, o pernambucano exercia o cargo de superintendente do Banco do Nordeste (BNB) no Estado. Ele foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Também estiveram presentes, o diretor executivo da Folha, Paulo Pugliesi; o diretor operacional da empresa, José Américo Lopes Góis; a diretora administrativa do jornal, Mariana Costa; os diretores do Grupo EQM, Leonardo Monteiro, Eduardo Cunha e Paulo Júlio; o assessor especial da Presidência do Grupo EQM, Joni Ramos; o advogado Renato Rissato; a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos; a gerente de jornalismo da Rádio Folha FM 96,7, Marise Rodrigues; a editora de Política e Economia do jornal, Carol Brito; as editoras-adjuntas de Política e Economia Pupi Rosenthal e Jamille Coelho; a colunista social da Folha de Pernambuco, Roberta Jungmann; e a colunista do Movimento Econômico, Patrícia Raposo.

Eduardo de Queiroz Monteiro celebrou a visita do vice-presidente à Folha de Pernambuco: “Parabéns à Caixa pela sua nomeação. Eu acho que ela ilustra qualquer instituição, sobretudo e especialmente, pela sua formação bancária no Nordeste. Eu acho que você conhece muito de perto o nosso bioma, a nossa realidade”, afirmou.

Além de Pedro Ermírio, integraram a comitiva da Caixa a gerente de Clientes e Negócios, Angélica Paula; o superintendente executivo de Atacado em Pernambuco, Bruno Montanha; e o superintendente de Varejo em Pernambuco em exercício, Diogo Teixeira.

Antes de ingressar na Caixa, Pedro Ermírio, de 39 anos, estava no BNB desde 2004 e, na instituição, atuou em posições de gestão como gerente geral e superintendente estadual. Ele é natural de Aliança, na Zona da Mata Norte do Estado.

A Vice-Presidência de Agente Operador da Caixa comanda, por exemplo, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); as loterias; e programas como o Minha Casa, Minha Vida.

Depois de visitar a diretoria, o vice-presidente participou do Programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7, comandado por Jota Batista. A situação dos prédios tipo caixão no Estado, a transformação digital na Caixa Econômica Federal e a sua possível candidatura à Prefeitura de Aliança foram alguns dos assuntos tratados por Pedro Ermírio Freitas.

Ele relembrou que o pagamento do Auxílio Emergencial durante a pandemia da Covid-19 foi realizado de forma totalmente digital. “O modelo vai ser aperfeiçoado agora no pagamento do Pé de Meia, que é o programa que o Governo lançou para os alunos do ensino médio. São 2,5 milhões alunos beneficiados nessa primeira etapa de forma também totalmente digital”, pontuou.

Pedro Ermírio destacou, também, que uma área da Caixa Econômica Federal já utiliza a ferramenta de Inteligência Artificial (IA) em sua operação, e obteve resultados positivos, o que respalda a ampliação dessa tecnologia na instituição.

PRÉDIOS-CAIXÃO

O vice-presidente destacou que o problema dos prédios-caixão é uma das prioridades da sua gestão. A Caixa coordena e encabeça as ações ligadas ao problema dos prédios-caixão, já que a instituição cuida dos recursos do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), responsável pelas apólices públicas relacionadas à habitação.

Em Pernambuco, são cerca de 300 imóveis do tipo, dos quais cerca de 130 são classificados com alto risco de desabamento.

O primeiro movimento será avançar com a demolição dos imóveis que estão com maior risco e são mais urgentes, para evitar desabamentos.

“Num movimento de sequência, queremos chamar todas as famílias envolvidas nisso, sejam as famílias que estão ocupando, como também, os mutuários responsáveis pelos contratos. O Governo do Estado tem que ter uma participação importante, o Governo Federal outra, o Judiciário outra, e as seguradoras outra”, disse.

“O que eu posso me comprometer com todos os envolvidos nesse tema, é a celeridade na solução, para que a gente não passe mais um inverno rezando para que não ocorra uma tragédia relacionada ao tema do prédio-caixão”, acrescentou.

Parte da equipe da Caixa estará, nesta sexta-feira (16), em Brasília para uma reunião com as seguradoras que cuidam da situação dos prédios-caixão.

“A gente já conversou com o jurídico da Caixa, temos uma reunião do nosso jurídico com o núcleo que cuida da mediação desse problema e já existe uma proposta de solução desenhada que a gente vai estar alinhando com todas as partes. Mas isso é um tema extremamente sensível que precisa de uma entrega rápida, porque existem famílias que ocupam parte desses imóveis”, destacou.

O investimento para essa ação soma mais de R$ 200 milhões. O montante inclui os recursos do FCVS, e dos outros envolvidos. Além disso, será alinhado com o Governo do Estado qual o papel a instituição pode cumprir nessa discussão. “Esse é um tema muito caro e tem um patrocínio pessoal do senador Humberto Costa (PT), que constantemente nos cobra, e revisita esse tema”, comentou.

A equipe da Vice-Presidência estará, nesta sexta (16), reunida com a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Simone Nunes.

LOTÉRICAS

Durante a visita, o gestor também mencionou a importância das lotéricas, parceiras da Caixa. São mais de 13 mil unidades espalhadas em todo o Brasil.

“A abertura de conta que você tinha que se deslocar à agência, você já consegue fazer na rede parceira. Algumas soluções dos programas sociais que são operacionalizados pela Caixa já são resolvidos na rede. Não que esteja 100% pronta, mas muita coisa que você antes só fazia na agência, já faz nas lotéricas. Agora muitas coisas você também resolve nos aplicativos, no próprio atendimento virtual”, disse.

CANDIDATURA EM ALIANÇA

Sobre uma possível candidatura à prefeitura de Aliança no pleito de 2024, Pedro Ermírio ressaltou que está 100% dedicado e focado à Caixa Econômica Federal e que, no momento certo, tomará a melhor decisão. Ele reiterou que é um grande fã e admirador da boa política e que ela é um grande instrumento para transformar realidades.

“Eu tenho um cuidado, um zelo e um respeito muito grande pelas equipes que me acompanham, acho que esse é um grande ativo que a gente tem. Foi assim no Banco do Nordeste, até o final de janeiro, quando eu estava lá, estava focado 100% naquilo. Está sendo assim na Caixa Econômica. Eu hoje estou focado 100% no desafio que eu tenho e tenho certeza que quando chegar a hora certa, a gente vai conversar novamente sobre esse tema tão importante”, afirmou.

