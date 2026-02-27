A- A+

Compesa Em visita à Folha de Pernambuco, presidente da Compesa fala sobre concessão de parte dos serviços O presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Douglas Nóbrega, visitou a Folha de Pernambuco nesta sexta-feira (27), acompanhado do secretário-geral da empresa, José Virgínio Nogueira Neto

O presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Douglas Nóbrega, visitou a Folha de Pernambuco nesta sexta-feira (27), acompanhado do secretário-geral da empresa, José Virgínio Nogueira Neto. O gestor conversou sobre o andamento da concessão de parte dos serviços da estatal, a importância do avanço da Adutora do Agreste e o início das obras da Adutora de Negreiros.

Douglas Nóbrega foi recebido pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; pelo diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi; pelo diretor-operacional da Folha, José Américo Lopes Góis; pela editora-chefe, Leusa Santos; pela gerente de Mercado do jornal, Tânia Campos; e pela gerente de Jornalismo da Rádio Folha FM 96,7, Marise Rodrigues.

Concessão

Além de visitar a diretoria do jornal, Douglas Nóbrega concedeu entrevista a Jota Batista, âncora da Rádio Folha. Na conversa, explicou que as concessionárias vão atuar nos serviços de distribuição de água, além da coleta e do tratamento de esgoto. A Compesa segue com a captação, o tratamento e a produção de água.

“Foi executado um leilão de concessão parcial da Compesa no dia 18 de dezembro do ano passado, na Bolsa de Valores. Dois consórcios venceram. Os 175 municípios do estado foram divididos em duas microrregiões”, afirmou.

Segundo o presidente, a microrregião com 150 municípios, incluindo a Região Metropolitana do Recife, foi vencida pelos grupos BRK e Acciona, que vão compor uma nova empresa para administrar a distribuição de água e esgotamento sanitário nas cidades.

“E outro grupo, do Sertão do Pajeú, com 25 municípios, foi vencido pelo grupo Pátria, que é um dos maiores investidores do país em infraestrutura”, ressaltou.

A concessão tem um prazo estabelecido de 35 anos. A projeção é de que a operação represente a atração de, inicialmente, R$ 20 bilhões em investimentos para Pernambuco.

Veja também