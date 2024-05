A- A+

Energia elétrica Em visita à Folha de Pernambuco, Saulo Cabral detalha investimentos da Neoenergia no Estado Na ocasião, o gestor falou sobre as ações da empresa, incluindo o investimento de mais de R$ 5 bilhões que estão sendo aplicados no Estado nos próximos cinco anos

O diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, visitou a Folha de Pernambuco na tarde desta segunda-feira (27). Na ocasião, o gestor falou sobre as ações da empresa, incluindo o investimento de mais de R$ 5 bilhões que estão sendo aplicados no Estado nos próximos cinco anos, além dos desafios enfrentados pelo grupo.

Saulo Cabral e o gerente de Comunicação da empresa, Rodrigo Carvalho, foram recebidos pelo diretor executivo da Folha, Paulo Pugliesi, pela diretora administrativa do jornal, Mariana Costa, e pela diretora de Marketing do Grupo EQM, Joanna Costa. Também participaram da visita a gerente de jornalismo da Rádio Folha FM 96,7, Marise Rodrigues e a editora de Política e Economia do jornal, Carol Brito.

Investimentos

De acordo com Saulo Cabral, o investimento de R$ 5,1 bilhões até 2028 é destinado para a melhoria da infraestrutura elétrica no Estado, com mais subestações e redes de alta tensão. O valor representa um crescimento de 30% no comparativo com os últimos cinco anos.

“O sentido é levar mais qualidade de fornecimento e mais conforto para a nossa população, permitindo também o crescimento da indústria e que o empresário possa, cada vez mais, olhar para o nosso Estado e encontrar aqui terreno para crescimento”, afirmou.

Para a elaboração do plano de investimento, foi realizada uma avaliação aprofundada do que o Estado precisa e quais segmentos da instrução têm mais demandas.

“É um investimento que cresce olhando para a energia como vetor de desenvolvimento no Estado de Pernambuco. A gente não pode crescer sem energia”, ressaltou Saulo.

Ainda segundo ele, todos os 4 milhões de consumidores do Estado vão ser beneficiados com o montante investido pela Neoenergia.

Subestações

Com investimentos da ordem de R$ 50 milhões, a Neoenergia inaugurou, na última sexta-feira (24), a Subestação Via Mangue, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Com o novo equipamento, são beneficiados 16 mil habitantes do Pina, Brasília Teimosa, Boa Viagem (incluindo várias comunidades do bairro) e Imbiribeira.



“Em Boa Viagem a gente escolheu um modelo de subestação totalmente abrigado. Tivemos a oportunidade de escolher um investimento que era 100% abrigado que parece um prédio. A área é 60% menor e recebeu R$ 50 milhões de investimento, um valor muito mais alto do que o padrão de uma subestação”, disse Saulo.

O grupo também entregou subestações em Ponta de Pedra e em Nossa Senhora do Ó, com o intuito de dividir a carga de energia da Praia de Muro Alto.

Em Araripina foi entregue, no mês de fevereiro, um equipamento completo com subestações e rede, para atender o Sertão do Araripe e o polo gesseiro.

“Estamos construindo agora uma subestação em Garanhuns e em Petrolina. Ao longo deste ano entregaremos essas duas”, ressaltou Cabral.

Ainda este ano, a Neoenergia começará a construção de uma subestação em Maria Farinha, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Ao longo dos próximos cinco anos todas as subestações previstas serão entregues.

“Tem outras para os próximos anos, como Camela, para tentar dar uma nova condição para as praias de Toquinho e Serrambi. A gente vai encurtar o caminho elétrico que hoje vem de Porto de Galinhas.”

Sustentabilidade

A Neoenergia é uma empresa signatária nos objetivos de desenvolvimento sustentável. “Nós somos uma empresa que tem metas publicadas até 2030 assumidas publicamente e que olham especificamente para as questões de ESG (Governança ambiental, social e corporativa)”, relatou Saulo Cabral.

Entre as metas, estão o incentivo para mulheres, negros e pardos assumirem posições de liderança.

Além disso, a Neoenergia utiliza veículos ecologicamente sustentáveis na sua operação. “Entre tantas metas, nós sempre olhamos também para as questões de óleo vegetal. A gente tem um cuidado com isso nas subestações”, disse Saulo.

Furtos de cabos

Um desafio em todo o País, os furtos e roubos de cabos são frequentes também em Pernambuco. Segundo Saulo, a Neoenergia vem enfrentando esse desafio.

“O trabalho que eu acho importante de se fazer nesse sentido é com a regulamentação. Existe uma lei e a gente busca a regulamentação dessa lei para que endureça as penas”, salientou.

A Neoenergia Pernambuco disponibiliza o WhatsApp (81) 3217-6990 e o teleatendimento gratuito 116 para denúncias. “Uma equipe é enviada de imediato ao local”, disse.

Veja também

Inteligência artificial Comer pedras e usar cola na pizza: IA do Google dá respostas absurdas em seu buscador