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inovação Em visita à Folha, diretora comercial da Neoenergia destaca vantagens do mercado livre de energia Segundo Rita Knop, entre as vantagens, está a redução de custos que varia de 25% a 30%

Durante visita à redação da Folha de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (18), a diretora comercial da Neoenergia, Rita Knop, destacou os benefícios da migração de empresas para o chamado mercado livre de energia. A modalidade, que foi aderida por 2.459 empresas em Pernambuco, de acordo com dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), consiste numa negociação direta de energia entre uma determinada empresa e a fornecedora. Entre os benefícios, está a previsibilidade dos preços e a redução de custos em energia.

A redução, segundo Rita, pode variar de 25% a 30%. “É possível ter a segurança de qual vai ser o preço da energia que vai se pagar mês a mês. Sem uma volatilidade, porque a gente tem as tarifas (fora da modalidade de mercado livre), como a vermelha e a amarela. O cliente vai saber quanto vai pagar de energia daqui a sete anos, por exemplo.”

Rita Knop explicou que, para a adesão, atualmente, é necessário cumprir dois pré-requisitos. “Empresas que pagam R$ 5 mil na conta por mês podem ser elegíveis. Também aquelas ligadas à média tensão, que de uma forma simples para a gente entender, é quando existe um transformador conectado à sua empresa.”

Dados

Em 2025, o país registrou a entrada de mais de 21,7 mil novos consumidores (empresas e unidades consumidoras), totalizando aproximadamente 85 mil participantes, responsáveis por cerca de 43% de toda a eletricidade consumida no país, de acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Já outro levantamento, desta vez da Associação Brasileira de Comercialização de Energia Elétrica (Abraceel), mostra que o mercado livre de energia movimentou mais de R$ 280 bilhões, também no ano passado. Em Pernambuco, o mercado livre de energia já responde por 33% de toda a energia consumida no estado, segundo dados de 2025 da CCEE.

Sustentabilidade

A diretora explicou, ainda, que a adesão tem se dado mais consistentemente na modalidade em que é possível escolher a fonte de energia. Ou seja, o cliente pode optar, no contrato, por uma fonte de energia renovável.

“Existe a oportunidade de ter acesso a essa energia renovável certificada internacionalmente. Se uma empresa, que está numa cadeia de produção em que o cliente exige uma certificação, a gente oferece a certificação internacional que assegura que a energia que está sendo utilizada é uma energia de fonte renovável, portanto uma energia limpa”, disse.

Adesão e riscos

Rita Knop explicou que a adesão ao modelo é solicitada, no caso da Neoenergia, por meio do site oficial da empresa. Ela disse, ainda, que ao buscar a transição (que dura cerca de seis meses), os interessados têm à disposição uma espécie de consultoria para poder averiguar as especificidades de um possível contrato. Isso inclui também a troca de equipamentos defasados. “Há a troca dos equipamentos por equipamentos novos, compatíveis com energia renovável, sem o cliente ter que fazer investimento.”

Um ponto em específico para o qual a diretora comercial chamou atenção diz respeito aos riscos da operação de migração. Segundo Rita Knop, o cliente deve estar atento à capacidade da empresa escolhida ter capacidade de honrar os contratos. Uma das formas pelas quais é possível verificar a capacidade de fornecimento, segundo Rita, é consultar o site da CCEE.

“A gente vem observando cenários em que os clientes migram e depois a empresa com a qual fizeram o contrato tem problemas de ordem financeira e sai do mercado, não conseguindo sustentar os contratos. Quando o cliente está nessa condição no mercado livre e o provedor de energia tem algum problema financeiro, ele fica sem energia”, diz.

Expectativa

Rita revelou que a partir de novembro de 2027, o mercado livre de energia estará à disposição de empresas que pagam por volta de R$ 500 em energia por mês. Em novembro de 2028, o modelo também será elegível de forma geral para residências.

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