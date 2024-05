Compesa parte para ofensiva contra roubos e furtos

A- A+

O presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Alex Campos, visitou a Folha de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (21). Acompanhado pelo secretário-geral da companhia, José Virgínio Nogueira, Campos foi recebido pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi, pelo diretor Operacional José Américo, pela diretora administrativa Mariana Costa e pela gerente da Rádio Folha FM 96.7, Marise Rodrigues.

Também estiveram presentes a gerente administrativa da Folha, Ivone Palácio, a gerente de Mercado Tânia Campos e a editora de Política e Economia do jornal, Carol Brito. Durante a visita, Alex Campos falou sobre o crescente número de roubos que vêm ocorrendo nas unidades da Compesa e as providências que estão sendo tomadas para coibir esse crime, que têm prejudicado os serviços ofertados pela companhia à população.

Em 2023, 80 unidades da Compesa foram vandalizadas e furtadas, prejudicando cerca de um milhão de consumidores e totalizando mais de R$ 7 milhões em prejuízos por roubo, de maneira direta. Este ano, já são 25 unidades alvos de furto, todas objetos de boletim de ocorrência. Após a visita, Alex concedeu uma entrevista à Rádio Folha FM 96.7, onde detalhou as ações da Compesa para acabar com os roubos e furtos das unidades da companhia.

Furtos

De acordo com Alex, 95% da operação da companhia no que diz respeito ao impulsionamento das águas por tubulações são realizadas por meio de motobombas, o que faz com que a Compesa seja o maior consumidor de energia do Estado e, por isso, tem grandes instalações elétricas em todos os sistemas, atraindo ladrões. “Nós temos, com muita frequência, roubo de fios de cobre, de transformadores”, disse. Os roubos incluem, ainda, painéis e tubulações.

Cobre

O furto de fios de cobre começou ser resolvido quando a Compesa passou a substituí-los por alumínio, que não tem valor de mercado. “À medida que a gente estava tendo esse tipo de roubo, trocamos as fiações”, afirmou. Em Tapacurá, por exemplo, foi substituído 1,5 mil metros de fios de cobre por alumínio.

Transformadores

No caso do furto de transformadores, a Compesa, além de iniciativas internas, como monitoramento por câmeras, tem contado com o apoio dos municípios. “Estamos contando com a colaboração dos prefeitos, com guarda local, para poder tomar conta dos transformadores”, adiantou Alex.

Adutora

Ano passado, um furto na Adutora do Agreste que impactou no ritmo das obras. “Foram R$ 2 milhões em insumo, tubulações, materiais elétricos, invasão de unidades nossas, sempre com características de crime organizado, mas a gente está enfrentando isso, com inteligência, política e parceria com a Polícia Civil”, explicou.

Medidas

A Compesa estruturou uma política que abrange não só roubos de equipamentos e insumos, mas furtos de água, aumentando os investimentos na segurança patrimonial. “Este ano, a gente fez um orçamento de R$ 30 milhões só para ampliar os investimentos nessa área que implica o monitoramento de 200 unidades”, alertou. Os investimentos incluem câmeras de segurança, construção de muros, serpentinas, botões de pânico para os colaboradores, centro operacional 24 horas, segurança patrimonial e linha direta com as polícias Civil e Militar.

Ofensiva

“Esse tema (furtos) não comporta passividade mais. Temos que fazer uma ofensiva em relação aos grupos criminosos que estão organizados, assaltando e furtando a Compesa, impactando os serviços de abastecimento de água da população pernambucana. Isso não é mais uma coisa residual, contingencial”, acrescentou.

APP

Em junho, a Compesa vai lançar um aplicativo que, entre outros serviços, permite aos usuários fotografar qualquer incidente (furtos de água, estouramentos etc.). “É um aplicativo colaborativo em que a população vai ter um cardápio de serviços, com a possibilidade de fazer denúncias, fotografando, fazendo o upload e isso já é referencializado”, detalhou.

