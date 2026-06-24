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MINISTRO DA FAZENDA Em Xangai, Durigan participa de Fórum de Finanças Verdes e tem reunião com Dilma A viagem para a China de Durigan tem o objetivo de avançar em negociações do Plano de Bonds do Tesouro Nacional

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participou nesta quarta-feira, 24, da abertura do Fórum de Finanças Verdes Brasil-China em Xangai, onde também discursou no lançamento da cooperação para conectividade dos mercados de capitais entre os dois países.

Por fim, ele fez uma visita institucional ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) para uma reunião com a ex-presidente Dilma Rousseff, que chefia a instituição financeira de fomento.

A viagem para a China de Durigan tem o objetivo de avançar em negociações do Plano de Bonds do Tesouro Nacional e também para divulgar os leilões do Eco Invest.

A ideia foi justamente utilizar a visita bilateral de Durigan ao país asiático para maximizar a efetividade de viagens que já aconteceriam das equipes do Eco Invest e do Tesouro Nacional, da equipe que negocia o plano de bonds.

Sobre isso, o governo brasileiro trabalha com a possibilidade de fazer novas emissões de títulos na Ásia, incluindo a China, como continuidade da estratégia de diversificar suas captações fora do dólar.

O próprio ministro da Fazenda afirmou na Câmara dos Deputados que o plano é aproveitar a construção de relações com países asiáticos - citando China, Japão, Vietnã e Índia - para acessar esses mercados.

"Estamos prevendo fazer emissão de título na China, na Ásia também, aproveitando a boa relação com o Japão, Vietnã, China, Índia, que temos construído", disse Durigan.

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