NEGÓCIOS Embarcações de luxo: conheça as mulheres que lideram o setor náutico no Brasil De designer de interiores à produtora de eventos do setor, elas atuam no sofisticado mercado de iates e cruzeiros

Um levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) neste ano mostrou que as mulheres ocupam 29% dos cargos de liderança no setor industrial brasileiro. A pesquisa apontou ainda que, entre 2008 e 2021, houve um salto de 24% para 31% de participação feminina em cargos de gestão.

Apesar de o número ser inferior a outros setores, em que as mulheres correspondem a quase 50% dos cargos de gestão e liderança, o crescimento foi mais expressivo no setor industrial, com um aumento de 32,5% de presença feminina entre 2008 e 2021.

No setor náutico, famoso pelo luxo e responsável por até R$ 2,5 bilhões de lucro total, as mulheres estão ocupando posições de prestígio. De designer de interiores à produtora de eventos do setor, veja quem são as quatro brasileiras famosas pela atuação no setor luxuoso dos barcos e cruzeiros.

Naiara Bogo

A designer de interiores Naiara Bogo é responsável por cuidar de embarcações dos mais variados tamanhos e valores foi homenageada pela lista 'Forbes Under 30' em 2021. Atualmente, ela é designer náutica na empresa Azimut Yatchs, onde começou a trabalhar aos 20 anos.

Em entrevista à Forbes, a designer disse que sempre amou barcos, mas na infância a família não tinha condições para passear em um. Ao iniciar a vida profissional, Naiara conseguiu trabalhar em uma empresa que fornecia materiais de decoração para a Azimut Yatchs e, a partir daí, o convite para cuidar do design de interiores de embarcações surgiu.



Thalita Vicentini

Diretora de eventos e inteligência de negócios do Grupo Náutica desde 2015, Thalita Vicentini ainda aparece à frente de projetos como o podcast "Elas no comando", divulgado pela Revista Náutica.

Em entrevista ao portal 'Nada mais', Vicentini contou que a resiliência das mulheres contribui com o sucesso em cargos de liderança. Ela comenta ainda que, apesar de o meio náutico ainda parecer um sonho distante para mulheres que desejam atuar no mercado, o público feminino, na verdade, ganha cada vez mais espaço no meio.

Katia Fernandes

Sócia-fundadora da empresa de luxo 'Okean Yatchs', Katia Fernandes deixou a vida de instrutora de mergulho para se dedicar à fabricante de iates brasileira. Em entrevista ao portal 'Nada mais', Katia dividiu que sua determinação foi peça fundamental para que a ideia da 'Okean' fosse à frente, já que, para a época em que a empresa surgiu, as ideias propostas eram diferentes dos demais projetos do setor.

Vencedora de prêmios em boat shows em todo o mundo, Katia lembra que a paixão pelo que faz é essencial para "revolucionar dentro de cada setor". O grupo fundado pela empresária é o único licenciado no Brasil para produzir iates da renomada Ferretti Yachts e, em um ano, investiu mais de R$ 110 milhões em Itajaí, Santa Catarina, onde está localizada.

Bárbara Martendal

Gerente comercial e de marketing da 'Fibrafort Boats', Bárbara Martendal está há quase 20 anos no setor náutico. Em entrevista ao portal 'Nada mais', a gerente explica que precisou se provar muito mais do que homens ao longo da trajetória.

"A mulher precisa se provar muito mais, mostrar que é capaz de tudo para ter reconhecimento e fazer com que confiem no seu trabalho", contou Bárbara em entrevista ao veículo.

A 'Fibrafort Boats' é considerada a maior fabricante de iates da América do Sul em unidades produzidas, com mais de 16 mil embarcações.

De acordo com dados da Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e Seus Implementos (Acobar), o setor náutico gera cerca de 8 mil empregos a cada mil embarcações produzidas.

