Embargo europeu a produtos petrolíferos russos desequilibrará ainda mais os mercados, diz Kremlin

O embargo da União Europeia (UE) aos produtos petrolíferos russos exportados por via marítima, que entrará em vigor no domingo (5), é uma medida "negativa" que "desequilibrará ainda mais" os mercados – afirmou o Kremlin.

"Isto desequilibrará ainda mais os mercados internacionais de energia", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, antes de destacar que Moscou "está adotando medidas para proteger seus interesses contra os riscos associados".

Desde o início de dezembro, a UE implementou um embargo ao petróleo russo transportado por via marítima, junto a um teto do preço do petróleo russo – a US$ 60 o barril – com o objetivo, segundo as autoridades europeias, de limitar a renda russa dos hidrocarbonetos.

Em resposta, Moscou proibiu, desde 1º de fevereiro, a venda de seu petróleo aos países que aplicam esse teto.

Segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que visitou Kiev na quinta-feira (2), essa sanção custa "cerca de 160 milhões de euros (US$ 174 milhões) por dia" à Rússia.

A partir de domingo, o embargo se estenderá à compra de produtos de petróleo refinado russo, cujo preço também será limitado pelos países do G7.

Segundo vários especialistas, o embargo europeu poderia comportar um aumento dos preços do diesel nas bombas do Velho Continente, já que os países europeus terão que encontrar rapidamente outras fontes de abastecimento, em um mercado muito tenso.

