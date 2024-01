Embarque de açúcar por Suape teve alta de 38% em 2023

A- A+

Em 2023, o embarque de açúcar ensacado no Porto de Suape registrou um aumento de 38% em relação ao ano anterior, totalizando 211.349,15 toneladas do produto.

O produto está entre os que mais geram movimentação no terminal pernambucano e um dos principais da pauta de exportações do Estado.

Um dos exemplos da importância do açúcar ensacado para o Porto foi início, no último dia 13 deste mês, do embarque de 23,2 mil toneladas do produto no navio Neptune J, de bandeira de Palau, país insular da Oceania.

A embarcação veio de Trípoli, no Líbano, e retornará para o local de origem na próxima quarta-feira (24).

O açúcar que está abastecendo o navio é uma produção pernambucana, originária da Zona da Mata Sul, a poucos quilômetros do atracadouro, o que facilita o escoamento para várias partes do País e do mundo.

“Suape está situado a poucos quilômetros das principais usinas produtoras de açúcar da Mata Sul de Pernambuco, fato que facilita o escoamento da produção. Além disso, a estrutura dos nossos cais otimizam o transporte da carga, trazendo mais competitividade à indústria açucareira do Estado”, enfatiza o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, Nilson Monteiro.

VEÍCULOS

O Hub de Veículos do Complexo de Suape, o maior do Norte/Nordeste, também teve crescimento significativo. De janeiro a dezembro de 2023, o aumento foi de 42% na movimentação de automóveis em relação ao ano anterior.

No total, 80.604 unidades passaram pelo porto, entre operações de exportação, importação e transbordo, tornando o hub o mais movimentado do Norte/Nordeste. No ano passado, a atividade mobilizou 56.932 veículos.

A Autoridade Portuária registrou 1.509 atracações de navios no ano passado e manteve, até novembro, a liderança nacional na movimentação de granéis líquidos e no transporte de cabotagem, além de primeiro lugar no transporte de contêineres.

O balanço oficial será divulgado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), na segunda quinzena de janeiro de 2024.

