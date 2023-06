Embarque Digital abre 250 vagas para cursos de tecnologia; veja como se inscrever

A- A+

O Embarque Digital, programa de acesso a tecnologia do Porto Digital em parceria com a Prefeitura do Recife, abriu mais 250 vagas para estudantes egressos da Rede Pública de Ensino para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet.

A graduação é gratuita e as inscrições acabam nesta sexta-feira (30). Para se inscrever, o candidato deverá clicar neste link e realizar o seu cadastro.

Os requisitos para participar do Embarque Digital são:

- ser residente e domiciliado no Recife;

- ter cursado todo o ensino médio na Rede Pública;

- ter concluído o ensino médio nos últimos cinco anos;

- ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) nos últimos cinco anos.

É importante ainda destacar que 50% das vagas são destinadas a pessoas negras, pardas e, sob critérios de desempate, será dada prioridade a mulheres e estudantes que também cursaram o ensino fundamental na rede pública de ensino.

As instituições parceiras que ficam responsáveis por promover os cursos são o Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Centro Universitário Tiradentes (Unit Pernambuco), Faculdade Imaculada Conceição do Recife (FICR), Faculdade Senac e Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

Do total, 200 vagas serão direcionadas a candidatos do Enem, e as demais 50 serão destinadas aos estudantes advindos do SSA.

Quem optar por utilizar o Enem como exame de avaliação, terá pesos atribuídos a cada uma das áreas de conhecimento para formar a nota final no processo seletivo. Redação e Matemática e suas tecnologias são as avaliações de maior peso, valendo 4 e 3, respectivamente. Já Linguagens, códigos e suas tecnologias, Ciências humanas e suas tecnologias e Ciências da natureza e suas tecnologias aparecem como peso 1.



A previsão para divulgação do resultado preliminar está marcada para o dia 10 de julho. O período de recursos será realizado entre os dias 11 e 13 de julho e, logo após, o resultado final com a lista dos aprovados nesta edição do Embarque Digital será divulgado, no dia 17 de julho.



