Embracon abre vagas de emprego para Recife e Caruaru; saiba como concorrer

A Embracon, do mercado de consórcios, está com vagas de emprego abertas em Pernambuco para as filiais do Recife e de Caruaru, no Agreste.



A empresa oferece oportunidades para pessoas com mais de 50 anos.



No Recife, é ofertada uma vaga para auxiliar comercial e uma para vendedor de consórcio, cargo que também é oferecido em Caruaru.



Para concorrer a vaga de auxiliar comercial é exigido o ensino médio completo.



Já para vendedor de consórcio é necessário ter o ensino médio completo, além de experiência com vendas (qualquer segmento) e boa comunicação verbal e escrita.



As inscrições abertas até 30 de maio, pelo site de seleção da Embracon.

Além dos benefícios obrigatórios por lei, como vale-transporte e vale-refeição, a Embracon oferece empréstimo consignado com desconto em folha, day off no aniversário, Programa de Participação nos Resultados, Programas de reconhecimento, Programa de qualidade de vida e UCE (Universidade Corporativa Embracon);



Também são ofertados Bolsa-educação, Gympass e o Programa ‘Estamos grávidos’, que oferece suporte especial para colaboradores que serão pais e mães, incluindo acompanhamento durante a gestação, orientações e benefícios exclusivos para o período.



Sobre a Embracon

Há mais de 35 anos no mercado de consórcios, a Embracon está presente em 19 estados brasileiros e no Distrito Federal, com cerca de 100 filiais próprias espalhadas pelo país. Atualmente, sua carteira conta com mais de 220 mil clientes ativos e um time de quase 3 mil colaboradores.

