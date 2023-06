Embraer anuncia "táxi voador" elétrico de baixo custo para o público e sem emissão de poluentes

A- A+

A startup Eve Air Mobility, apoiada pela Embraer, anunciou nesta segunda-feira (19), uma aeronave que pretende revolucionar o transporte aéreo. O eVTOL, fruto da colaboração com a Blade Air Mobility, é elétrico, silencioso, não emite poluentes e promete oferecer custos acessíveis. A novidade foi apresentada durante o 54º Paris Air Show, na França.

As empresas pretendem desenvolver aplicações práticas para a mobilidade aérea avançada, estabelecendo bases para integrar os eVTOLs, as aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical de última geração. O projeto trabalhará na identificação de rotas futuras na França e em outros países europeus que possam sustentar o modelo. O objetivo é mobilizar a indústria e construir a infraestrutura sustentável necessária para viabilizar e popularizar a aviação elétrica.

— Ao combinar experiência e recursos, nos comprometemos com a expansão da mobilidade aérea avançada com soluções inovadoras que tornem as viagens mais acessíveis para passageiros, além de impulsionar melhorias significativas para o meio ambiente — afirmou Andre Stein, co-CEO da Eve.

A montagem do primeiro protótipo do eVTOL está marcada para ser iniciada no segundo semestre 2023, com os voos de testes ocorrendo ao longo de 2024. A Eve planeja colocar seu eVTOL em serviço em 2026.

— Nossa visão compartilhada de um futuro mais seguro, silencioso e sustentável em viagens aéreas é a força motriz por trás dessa colaboração. A introdução das aeronaves da Eve em nossa rede europeia marcará um passo fundamental rumo à realização desse objetivo — disse Rob Wiesenthal, CEO da Blade.



No ano passado, as empresas firmaram um contrato na Índia para implantar até 200 eVTOLs no país. Além disso, a Blade adquiriu as operações de voos fretados e programados de três dos maiores operadores de mobilidade aérea urbana do sul da Europa: Monacair, Héli Sécurité e Azur Hélicoptère. No ano anterior, também anunciaram intenções para operações nos Estados Unidos, fornecendo até 60 eVTOLs anualmente.

O desenvolvimento das aeronaves na Europa está sujeita ao recebimento das aprovações e certificações regulatórias necessárias, além da assinatura de um acordo definitivo entre todas as partes.

