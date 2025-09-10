A- A+

NEGÓCIOS Embraer anuncia venda de 50 jatos por US$ 4,4 bilhões à companhia americana Avelo Jatos E195-E2 serão entregues a partir de 2027; Avelo tem direito de compra de mais 50 unidades

A Embraer, fabricante de aviões brasileira, anunciou nesta quarta-feira nos Estados Unidos, que a Avelo Airlines fez um pedido firme de 50 jatos E195-E2, com direitos de compra para mais 50 unidades. As entregas têm início previsto para o primeiro semestre de 2027. O valor de tabela do pedido é de US$ 4,4 bilhões.

O anúncio acontece em meio a imposição de tarifas do presidente Donald Trump aos produtos brasileiros. A Embraer ficou livre a tarifa adicional de 40%, mas os aviões da empresa ainda terão a tarifa mínima de 10%.

De acordo com comunicado da empresa, a Avelo será a primeira companhia aérea dos Estados Unidos a operar a maior e mais avançada tecnologicamente aeronave comercial da Embraer. O negócio, segundo a Embraer, trata-se de um marco para o Programa E2. Os aviões E195-E2 vão modernizar a frota da Avelo, complementando a operação de seus Boeing 737NGs, ampliando a eficiência de custos e o alcance da malha aérea.





Eficiente em pistas curtas

O modelo comprado pela Avelo tem desempenho eficiente em pistas curtas, viabilizado pelo Sistema de Decolagem Aprimorado da Embraer (E2TS). De acordo com a Embraer, essa tecnologia pode abrir novos mercados para a Avelo, além de ampliar a eficiência em muitos dos aeroportos já atendidos pela companhia aérea. A embraer também destaca o alcance da aeronave, sua eficiência de combustível e seu baixo nível de ruído como diferenciais do E195-E2.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a Embraer e por trazer o melhor avião narrowbody (de corpo estreito) de pequeno porte do mercado para os Estados Unidos. Nossos clientes poderão aproveitar o conforto dos assentos 2x2, as tomadas individuais, os bagageiros espaçosos e a cabine silenciosa do E2", fundador e CEO da Avelo Airlines.

"Seu consumo de combustível extremamente eficiente, sua operação silenciosa e a capacidade de operar em pistas curtas permitirão a abertura de novos mercados, otimizando a capacidade em toda a sua malha aérea", disse também em nota Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial.

Desde que começou a operar em 28 de abril de 2021, a Avelo já transportou quase oito milhões de clientes em mais de 62 mil voos com sua frota de 22 aeronaves Boeing 737 Next Generation. A companhia atende 47 cidades em 18 estados e Porto Rico, além de três destinos internacionais: Jamaica, México e República Dominicana.

