A- A+

Aviação Embraer assina Pool com a Latam para dar suporte a novas 24 aeronaves Programa inclui mais de 300 componentes do modelo em diferentes sistemas e envolve serviços de troca, reparo e revisão

A Embraer e a Latam assinaram um acordo do Programa Pool para dar suporte à introdução de 24 aeronaves Embraer E195-E2 encomendadas pela companhia aérea. Segundo o comunicado, além dos 24 pedidos confirmados, o Grupo Latam também detém 50 opções de compra.

De acordo com a Embraer, o acordo prevê suporte de componentes para a frota de E195-E2 da Latam por meio do Pool, com foco em otimizar a disponibilidade das aeronaves à medida que a companhia aérea expande suas operações.

O programa inclui mais de 300 componentes do modelo em diferentes sistemas e envolve serviços de troca, reparo e revisão. O comunicado informa ainda que o acordo inclui um estoque selecionado de componentes nas instalações da Latam no Brasil.

"Nosso objetivo é oferecer, desde o primeiro dia, uma solução de suporte completa e economicamente eficiente, garantindo alta disponibilidade das aeronaves e confiabilidade operacional à medida que a companhia avança em sua estratégia de crescimento", afirma o presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte, Carlos Naufel.

A Embraer diz que seu Pool Program oferece suporte de componentes a companhias aéreas, com uma rede de serviços para atender clientes em diferentes países.

A empresa afirma que o programa reduz a necessidade de armazenamento e opera com níveis de desempenho garantidos, além de oferecer soluções voltadas ao pós-venda para apoiar a frota global de aeronaves da fabricante.

Veja também