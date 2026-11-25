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TARIFAÇO Embraer continua apostando em tarifa zero para aviões, mesmo após ameaça dos EUA Hoje isenta de taxas sobre aeronaves vendias aos EUA, empresa prevê superávit comercial de US$ 8 bilhões para os próximos cinco anos para a economia americana

Na mira do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), q ue anunciou hoje a proposta de taxar aeronaves brasileiras exportadas ao país em 10%, com base em investigações sobre "práticas comerciais prejudiciais" ao mercado americano, a Embraer afirma seguir defendendo a manutenção da tarifa zero para a indústria aeroespacial.

Atualmente, as aeronaves são isentas de taxação, conforme regime que vigora desde a década de 1980, segundo a fabricante brasileira. A companhia, terceira maior fabricante de aviões do mundo, informou que está analisando o relatório publicado pelo USTR nesta quarta-feira.

O documento é baseado em investigação aberta, em julho de 2025, no âmbito da Seção 301 da Lei de Comércio americana para apurar atos, políticas e práticas do governo brasileiro relacionados a várias áreas, incluindo o comércio digital, o Pix, atuação anti-corrupção, proteção de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal.

"Atualmente, não há tarifas incidentes sobre os produtos da Embraer exportados para os Estados Unidos. A empresa continua acreditando e defendendo firmemente a manutenção do regime de tarifa zero para a indústria aeroespacial global, vigente desde a década de 1980", informou a companhia, em nota.

A Embraer destacou ainda o volume de investimentos que mantém nos Estados Unidos, com uma corrente de trocas comerciais superavitária para a economia americana.

"A Embraer investe nos Estados Unidos há mais de 45 anos, com instalações industriais, US$ 3,5 bilhões em ativos e mais de 2.500 funcionários em todo o país. Esses investimentos geram benefícios econômicos para os Estados Unidos e o Brasil, incluindo um superávit comercial de US$ 8 bilhões para a economia americana nos próximos cinco anos", afirmou.

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