Embraer e Adani Defence ampliam acordo para montagem final de jato E175 na Índia

A Embraer e a Adani Defence & Aerospace, maior empresa no setor aeroespacial e de defesa da Índia e principal companhia da Adani Enterprises Ltd, assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) ampliado para estabelecer uma linha de montagem final para o jato regional E175, no âmbito do programa de Aeronaves de Transporte Regional (RTA) da Índia.



O MoU é um avanço ao memorando inicial assinado em janeiro de 2026 e faz parte de um plano mais amplo para desenvolver o programa de Aeronaves de Transporte Regional (RTA) na Índia. O MoU também reforça o aprofundamento das relações estratégicas entre os dois países.



O documento foi assinado por Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer, e por Jeet Adani, diretor da Adani Defence & Aerospace, na presença do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Ministro do Comércio e Indústria da Índia, Piyush Goyal.



De acordo com o documento divulgado, a parceria industrial tem como objetivo estruturar a produção do E175 na Índia. As duas empresas já trabalham em conjunto para avançar em todos os aspectos do MoU, incluindo oportunidades na fabricação de aeronaves, cadeia de suprimentos, serviços pós-venda, treinamento de pilotos e obtenção de encomendas que sustentem a proposta da linha de montagem final.



"A aviação regional é um dos pilares da expansão econômica. Com iniciativas como o programa UDAN ampliando a conectividade aérea nas cidades de médio e pequeno porte, é essencial fortalecer a aviação regional no país", afirmou Jeet Adani, Diretor da Adani Defence & Aerospace. "Essa parceria também reforça as relações estratégicas entre Índia e Brasil, com a sinergia entre capacidades complementares dos dois países", acrescentou.





O presidente e CEO da Adani Defence & Aerospace, Ashish Rajvanshi, acrescentou que o segmento de jatos regionais na Índia está sendo estruturado e que o acordo é importante para uma "aviação autossuficiente, capaz de reduzir as distâncias entre áreas urbanas e rurais, gerar empregos de alta qualificação e fortalecer a posição do país na indústria aeroespacial global".



O presidente e CEO da Embraer destacou que o E175 tem um histórico reconhecido de operação em rotas regionais de alta frequência em diversos mercados, e a Índia é um dos principais países em expansão nesse segmento. "Esta assinatura representa um marco importante para a parceria, à medida que seguimos trabalhando em todos os aspectos relacionados à implantação da linha de montagem final no país, incluindo a obtenção de encomendas.".



De acordo com a Adani, a Índia é um dos mercados de aviação que mais crescem no mundo em termos de tráfego de passageiros, com demanda estimada de ao menos 500 aeronaves na faixa de 80 a 146 assentos nos próximos 20 anos.

