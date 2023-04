A- A+

aviação Embraer e Saab anunciam parceria para oferecer o C-390 para força aérea da Suécia As duas empresas vão buscar novos negócios também com o Gripen, caça que começa a ser montado no Brasil este mês

A sueca Saab e a fabricante de aviões brasileira Embraer assinaram um memorando de entendimento para ampliar a parceria que já tem na fabricação do caça Gripen na busca de novos negócios. Uma das possibilidade é a oferta do avião de transporte e reabastecimento aéreo C-390 Millennium, da Embraer, para a força aérea da Suécia.

Outra alternativa é integrar os equipamentos e sistema da Saab no C-390. O anúncio foi feito durante a LAAD feira de defesa e segurança da América Latina, que acontece no Rio de Janeiro.

As duas empresas também vão buscar juntas potenciais clientes do Gripen na América Latina. A Colômbia e o peru mostraram interesse no gripen e o Brasil poderá funcionar como 'hub' de fornecimento das aeronaves aos dois países.

No Brasil, dentro do acordo de transferência de tecnologia assinado com a compra dos 36 caças gripen, a Saab instalou o Centro de Projetos e Desenvolvimento do Gripen, o Centro de Ensaios em voo do Gripen e a linha de montagem final da aeronave na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP), que começa a funcionar no próximo dia 27 de abril. Na prática, a Embraer terá participação em contratos futuros de compra do Gripen.

O memorando afirma ainda que as empresas desenvolverão estudos técnicos para futuros caças, fortalecendo a transferência de tecnologia realizada pela Saab. No Brasil, serão montados na cidade de Gavião peixoto, pela Embraer, 15 dos 36 caças Gripen comprados pela Força Aérea Brasileira (FAB) em 2014 por cerca de R$ 29 bilhões. Quatro caças já estão em testes no brasil e os demais virão montados da Suécia.

"Nossas empresas têm trabalhado juntas para oferecer ao Brasil uma capacidade excepcional que vai durar décadas. Este memorando é um passo para o crescimento dessa cooperação em novas áreas", disse o CEO da Saab, Micael Johansson.

O C-390 já tem como clientes países como Portugal, Hungria e Holanda.

"Estou certo de que as duas empresas irão expandir ainda mais seus negócios em vários mercados ao redor do mundo", disse Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança.

