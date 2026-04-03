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AVIAÇÃO Embraer entrega 44 aeronaves no primeiro trimestre de 2026, alta anual de 47% Em 2026, a Embraer projeta entregar entre 80 e 85 aeronaves na aviação comercial

A Embraer entregou 44 aeronaves no primeiro trimestre de 2026, número 47% maior do que no mesmo período de 2025, quando foram 30 unidades. Segundo a fabricante brasileira de aeronaves, o desempenho reflete o "progresso nas iniciativas de nivelamento de produção implementadas pela empresa".

Na aviação comercial, foram dez aeronaves entregues no trimestre, incluindo três do modelo E195-E2. O volume do segmento cresceu 43% na comparação anual, ante sete unidades no primeiro trimestre de 2025.

A aviação executiva registrou 29 jatos entregues, alta de 26% em relação ao primeiro trimestre de 2025, e a Embraer atribuiu o avanço ao maior número de entregas de jatos leves e de médio porte, em meio a uma "demanda sólida e contínua".

Em Defesa & Segurança, a empresa informou a entrega de uma aeronave KC-390 Millennium e quatro A-29 Super Tucano, totalizando cinco no trimestre, contra nenhuma no mesmo período do ano anterior.

Em 2026, a Embraer projeta entregar entre 80 e 85 aeronaves na aviação comercial, o que representaria um crescimento anual de cerca de 6% no ponto médio da estimativa. Já na aviação executiva, a expectativa é de 160 a 170 entregas, também com avanço de aproximadamente 6% na mesma base de comparação.

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