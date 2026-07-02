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aviação Embraer entrega 65 aeronaves entre abril e junho, melhor resultado em 16 anos Fabricante brasileira de aeronaves já soma 109 modelos produzidos em 2026

A Embraer anunciou nesta quinta-feira que entregou 65 aeronaves no segundo trimestre deste ano. Foi o melhor desempenho para três meses de produção desde 2010, segundo a companhia.

Foram entregues 45 jatos executivos da família Phenom e Praetor, e outros 20 de aviação comercial, entre os modelos E175, E190 e E195. O resultado representa um crescimento de 48% em relação ao primeiro trimestre deste ano, e 7% na comparação com igual período de 2025.

O ímpeto da aviação executiva reflete, segundo a empresa, “a sólida demanda no segmento e a contínua eficiência operacional”. Apesar do número expressivo, o segmento de Defesa e Segurança, que comercializa os jatos turboélice SuperTucano e o KC-390, não registraram entregas. Entre janeiro e março, o segmento de defesa entregou cinco aeronaves.

No acumulado de 2026, a companhia já realizou a entrega de 109 aviões, 20% a mais do que o registrado nos seis primeiros meses do ano passado, quando entregou 91 aviões.

Até dezembro, a fabricante de aeronaves brasileira prevê mais que dobrar o que já entregou, estimando fechar o ano com a produção de 240 a 255 aviões, entre jatos executivos e aeronaves da linha comercial.

Também nesta quinta-feira, a fabricante brasileira anunciou que adquiriu outros 50% da empresa EZ Air México, especializada na construção de espaços internos de aeronaves, como compartimentos de bagagem, os galleys (cozinha), lavatórios e painéis de piso dos jatos comerciais da Embraer.

A empresa é uma joint-venture (parceria) iniciada em 2012 com a então C&D, atual Safran Cabin. Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer, disse em comunicado que a operação “reforça a estratégia de expansão das operações no curto e longo prazo”.

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