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Aviação

Embraer estima alta anual de 3,7% no tráfego global de passageiros até 2045

Por região, a empresa estima que a China terá o crescimento mais forte no período, com alta anual de 5,2% em RPK

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Embraer estima alta anual de 3,7% no tráfego global de passageiros até 2045Embraer estima alta anual de 3,7% no tráfego global de passageiros até 2045 - Foto: Embraer/Divulgação

A Embraer projeta que o tráfego global de passageiros medido pela receita por passageiro-quilômetro (RPK) deve crescer a uma taxa média anual de 3,7% entre 2026 e 2045, sustentado por expansão do PIB e padrões mais diversificados de comércio, turismo, investimentos e conectividade regional, segundo relatório de demanda de transporte aéreo da companhia.

Por região, a empresa estima que a China terá o crescimento mais forte no período, com alta anual de 5,2% em RPK, seguida por Oriente Médio (4,6%), África (4,4%), América Latina (4,3%), Ásia-Pacífico (4,1%), Europa (2,7%, incluindo a região da CEI) e América do Norte (2,0%).

A Embraer afirma ainda que o volume global de RPKs deve atingir 19 trilhões em 2045, com Ásia-Pacífico e China respondendo por 40% do tráfego mundial. Europa e América do Norte, em conjunto, devem representar 37% da demanda global, de acordo com o documento.

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No mercado de jatos de até 150 assentos, a fabricante prevê demanda por 8,5 mil novas aeronaves nos próximos 20 anos, com valor estimado de US$ 650 bilhões. Do total de entregas previstas, 53% seriam destinadas à substituição de aviões mais antigos e 47% ao crescimento de mercado, segundo o relatório.

A Embraer também detalha que a demanda por novas entregas nesse segmento seria liderada por América do Norte (2.670 aeronaves) e Europa e CEI (1.870), seguidas por China (1.470), Ásia-Pacífico (1.050), América Latina (740), África (370) e Oriente Médio (330).

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado
 

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