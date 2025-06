A- A+

NEGÓCIOS Embraer fecha grandes contratos durante feira do mercado aéreo na França Acordos foram anunciados durante o Paris Air Show, que ocorre até o dia 22 de junho

A Eve Air, empresa de mobilidade aérea urbana da Embraer listada na Bolsa de Nova York, anunciou uma série de novos contratos durante o Paris Air Show, um dos principais eventos da indústria aeroespacial mundial, que começou no dia 16 de junho e termina no próximo dia 22.

Entre os acordos anunciados está o contrato de R$ 1,4 bilhão com a Revo, empresa brasileira especializada em voos de helicóptero, para a entrega de até 54 unidades do carro voador da Eve — ou eVTOLs, aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical.

A companhia também firmou uma carta de intenção com a Future Flight Global (FFG), prevendo a aquisição de outras 54 unidades para operação no Brasil e nos Estados Unidos. A FFG atua na implementação e integração do transporte aéreo avançado.

Em comunicado, o CEO da FG , Karan Singh, disse esperar a certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para iniciar as “operações desses eVTOLs no Brasil e em outros mercados de alta demanda em breve”.

A Embraer também anunciou novos negócios no setor de aviação comercial. A SkyWest, empresa norte-americana de leasing de aeronaves, encomendou 60 jatos Embraer E175, com opção de compra de outros 50, dentro de um contrato para operação junto à Delta Air Lines.

A encomenda, avaliada em US$ 3,6 bilhões, será incluída na carteira de pedidos da Embraer no segundo trimestre deste ano, com início das entregas previsto para 2027.

A SkyWest Airlines mantém parcerias com as principais companhias aéreas dos Estados Unidos — United, Delta, American e Alaska Airlines — e transportou mais de 42 milhões de passageiros em 2024.

Além disso, o governo de Portugal confirmou a compra de uma sexta aeronave KC-390 Millennium e manifestou interesse em adicionar dez novas unidades ao contrato atual. Segundo a Embraer, essa ampliação visa futuras aquisições por países europeus ou membros da OTAN, em acordos de governo a governo mediados por Portugal.

O KC-390 Millennium é uma aeronave multimissão, capaz de realizar transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação aeromédica, busca e salvamento (SAR), resposta a desastres (HADR), combate a incêndios e reabastecimento aéreo. A aeronave também pode ser usada em operações de vigilância marítima e apoio humanitário.

