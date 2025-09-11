A- A+

Aviões Embraer fecha pedido de US$ 4,4 bilhões com aérea dos EUA para 50 aviões E195E2 Ministro Silvio Costa Filho destaca avanço estratégico e reforço da presença internacional do Brasil no setor aeroespacial

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, celebrou nesta quinta-feira o fechamento de um pedido firme da Embraer com a Avelo Airlines, dos Estados Unidos, para a compra de 50 aeronaves E195E2, totalizando US$ 4,4 bilhões (aproximadamente R$ 23,9 bilhões na cotação atual). O contrato ainda inclui a opção de compra de mais 50 aviões no futuro.

Para o ministro, esse negócio marca um importante avanço estratégico para a presença internacional da Embraer e fortalece o papel do Brasil como protagonista no setor aeroespacial global. Segundo Silvio Costa Filho, a venda para uma companhia norte-americana confirma a competitividade do jato brasileiro E195E2, reconhecido não apenas pela eficiência operacional, mas também pela confiança que inspira no mercado internacional.

Silvio destacou a parceria com a Embraer e o Governo Federal para reduzir as barreiras comerciais, incentivando financiamentos e melhorando a infraestrutura legal e aeroportuária para que a aviação civil brasileira possa ganhar espaço.

“É uma vitória que vai muito além do valor do contrato; vai gerar emprego, trazer tecnologia, projetar o Brasil como referência. Esse é o compromisso do governo do presidente Lula. Trabalhar para fortalecer cada vez mais a aviação civil brasileira, gerando emprego e desenvolvimento”, disse o ministro.

Ele também lembrou das iniciativas recentes de seu ministério, como o apoio à qualificação da mão de obra aeronáutica, programas de crédito para companhias aéreas, discussões sobre redução de tarifas e incentivos para aeroportos regionais, que juntos compõem uma estratégia para ampliar a competitividade da aviação brasileira.

