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Aviação Embraer firma acordo para vender até 45 aeronaves para o Grupo Abra, dono da Gol Contrato prevê 20 jatos E195-E2 da fabricante, conforme antecipado pelo GLOBO, e mais dez opções de compra e quinze direitos de compra

A Embraer fechou um acordo com o Grupo Abra — controlador da Avianca, Gol e Wamos Air — para comprar até 45 aeronaves, incluindo 20 aeronaves E195-E2, e mais 10 opções de compra e 15 direitos de compra. A aquisição deve fazer com que a Gol opere com os jatos nas frotas regionais.

A informação foi antecipada pelo GLOBO na segunda-feira, segundo apuração da Bloomberg, e confirmada nesta terça. O anúncio foi realizado durante o Farnborough International Airshow, no Reino Unido, um dos maiores eventos globais do setor aerospacial, de aviação e defesa.

A chegada da primeira aeronave deverá ocorrer no fim de 2027.

Além das vendas para a Abra, a Embraer venderá cinco jatos do modelo E195-E2 para a Binter e outros três para a Luxair, o que totaliza 28 novos pedidos no terceiro trimestre deste ano. Juntos, os três acordos somam 30 opções e direitos de compras, o que pode elevar o potencial total dos contratos para 58 aeronaves.

O negócio com a Abra está sujeito ao cumprimento de determinadas condições adicionais, segundo comunicado.

Maior avião da Embraer

A linha E-Jets da Embraer, de aviões de corredor único com capacidade para até 146 passageiros, é muito usada mundo afora em ligações regionais. No Brasil, porém, só a Azul opera modelos da fabricante nacional entre as companhias domésticas, cenário que está prestes a mudar com a chegada do E2 à frota da Latam.

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O E2 tem consumo 30% menor por assento que o das gerações anteriores, sendo o preferido para as rotas de médio alcance. A eventual compra reforçaria a diversificação da frota da Gol, historicamente composta só por Boeings e que recentemente passou a contar com Airbus A330 nos voos intercontinentais.

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