Embraer firma acordo para vender até 45 aeronaves para o Grupo Abra, dono da Gol
Contrato prevê 20 jatos E195-E2 da fabricante, conforme antecipado pelo GLOBO, e mais dez opções de compra e quinze direitos de compra
A Embraer fechou um acordo com o Grupo Abra — controlador da Avianca, Gol e Wamos Air — para comprar até 45 aeronaves, incluindo 20 aeronaves E195-E2, e mais 10 opções de compra e 15 direitos de compra. A aquisição deve fazer com que a Gol opere com os jatos nas frotas regionais.
A informação foi antecipada pelo GLOBO na segunda-feira, segundo apuração da Bloomberg, e confirmada nesta terça. O anúncio foi realizado durante o Farnborough International Airshow, no Reino Unido, um dos maiores eventos globais do setor aerospacial, de aviação e defesa.
A chegada da primeira aeronave deverá ocorrer no fim de 2027.
Além das vendas para a Abra, a Embraer venderá cinco jatos do modelo E195-E2 para a Binter e outros três para a Luxair, o que totaliza 28 novos pedidos no terceiro trimestre deste ano. Juntos, os três acordos somam 30 opções e direitos de compras, o que pode elevar o potencial total dos contratos para 58 aeronaves.
O negócio com a Abra está sujeito ao cumprimento de determinadas condições adicionais, segundo comunicado.
Leia também
• Nobel da economia diz que impacto da IA no emprego é superestimado: "Novos empregos surgindo"
• Economia do cuidado é tema de novo episódio de Afiadas desta sexta (17)
• BTG/Nexus: 53% dizem que a economia no país está ruim ou péssima; para 15%, está ótima ou boa
Maior avião da Embraer
A linha E-Jets da Embraer, de aviões de corredor único com capacidade para até 146 passageiros, é muito usada mundo afora em ligações regionais. No Brasil, porém, só a Azul opera modelos da fabricante nacional entre as companhias domésticas, cenário que está prestes a mudar com a chegada do E2 à frota da Latam.
Case bem-sucedido: Jornal francês chama Embraer de 'pérola brasileira' e destaca empresa como símbolo do sucesso industrial do país
O E2 tem consumo 30% menor por assento que o das gerações anteriores, sendo o preferido para as rotas de médio alcance. A eventual compra reforçaria a diversificação da frota da Gol, historicamente composta só por Boeings e que recentemente passou a contar com Airbus A330 nos voos intercontinentais.