NEGÓCIOS Embraer firma memorandos com lituanos para cooperação e inovação aeroespacial Os MoUs abrangem uma ampla gama de áreas de alto valor, incluindo manutenção, engenharia, desenvolvimento tecnológico e gestão da cadeia de suprimentos

A Embraer informou nesta sexta-feira, 8, que assinou vários Memorandos de Entendimento (MoUs, na sigla em inglês) com parceiros lituanos para cooperação de longo prazo em aeroespaço, defesa e inovação.

Em nota, a empresa afirma que os acordos foram assinados com oito instituições e empresas lituanas, incluindo a Universidade de Tecnologia de Kaunas (KTU), a Universidade Técnica Gediminas de Vilnius (Vilnius Tech), Aktyvus Photonics, J&C Aero, Nordic Aircraft Systems, Brolis Defence, DAT e o Instituto Báltico de Tecnologia Avançada (BPTI).

"Essas parcerias refletem o compromisso da Embraer em fomentar a inovação e fortalecer as capacidades industriais e de defesa globais por meio da cooperação estratégica. O crescente ecossistema aeroespacial e a expertise tecnológica da Lituânia a tornam um ambiente ideal para a visão de longo prazo da Embraer na Europa", destaca Fabio Caparica, vice-presidente de Contratos da Embraer Defesa & Segurança, na nota.

Os memorandos abrangem uma ampla gama de áreas de alto valor, incluindo manutenção, reparo e revisão (MRO, em inglês), engenharia e inovação, desenvolvimento tecnológico e gestão da cadeia de suprimentos.



