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Embraer firma parceria com metalúrgica indiana 

Parceria visa suprir vendas recentes na Ásia

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Componentes forjados de aviação são peças fabricadas através do processo de forjamento moldagem de metal sob altíssima pressão e temperaturaComponentes forjados de aviação são peças fabricadas através do processo de forjamento moldagem de metal sob altíssima pressão e temperatura - Foto: Asuyoshi Chiba/AFP

A Embraer anunciou nesta segunda (11) parceria com a metalúrgica indiana Bharat Forge Limited (BFL), que passa a integrar seus fornecedores globais de materiais brutos forjados.

Componentes forjados de aviação são peças fabricadas através do processo de forjamento – moldagem de metal sob altíssima pressão e temperatura.

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A parceria amplia os laços da Embraer na Ásia, região responsável por boa parte das parcerias recentes da companhia, como as vendas de aeronaves para empresas do Japão e dos Emirados Árabes neste ano, e onde já comercializa com 20 países.

A Embraer participou também, no começo do ano, da feira de Singapura, importante porta de entrada nos mercados da região e tem na Índia um de seus mercados de maior interesse.

Em comunicado à imprensa, a BFL informou que fornecerá materiais brutos forjados para componentes de sistemas de aterrissagem de aviões comerciais e militares da Embraer, justamente os contratados, respectivamente, por japoneses e emiratis.

Os indianos comemoraram o acordo como uma oportunidade de se posicionar na cadeia global de componentes críticos na indústria aeroespacial.

“É um momento de orgulho e um testemunho das capacidades que desenvolvemos no setor aeroespacial. Esses contratos nos permitirão criar escala para componentes estruturais críticos, complementando a escala já construída no segmento de componentes de motores aeronáuticos”, disse o vice-presidente da BFL, Amit B. Kalyani, em nota.

Segundo a Embraer o acordo é o primeiro contrato de fornecimento desse tipo de material com um fornecedor indiano, o que representa um marco no fortalecimento da parceria entre as duas empresas e um momento importante em sua estratégia de diversificação da base de fornecedores.

“Este contrato reforça nossos planos de criar uma cadeia de suprimentos mais resiliente e competitiva, além de nosso compromisso com o desenvolvimento da indústria aeroespacial indiana”, afirmou Roberto Chaves, vice-presidente executivo de suprimentos globais e cadeia de produção da Embraer.

Arrecadação recorde
A Embraer registrou arrecadação recorde de US$ 1,4 bilhão (R$ 6,9 bilhões) no primeiro trimestre de 2026, um crescimento de 31% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado na sexta-feira (8). As áreas militar e comercial foram as que apresentaram maior crescimento.

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