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Economia

Embraer fecha acordo para fornecer até seis aeronaves para Força Aérea da Grécia

Contrato prevê o fornecimento de três KC-390 Millennium, com opção de compra de outras três; primeira entrega está prevista para 2027

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Previsão é de que primeira entrega das aeronaves aconteça já em 2027Previsão é de que primeira entrega das aeronaves aconteça já em 2027 - Foto: Divulgação/ Twitter

A Embraer fechou um acordo com a Grécia para fornecer três aeronaves KC-390 Millennium para a força Aérea do país. Assinado nesta segunda-feira (2), o contrato prevê ainda opções de compra de mais três unidades.

A primeira unidade deve ser entregue em 2027

Segundo a Embraer, a negociação foi realizada por meio de um acordo governamental entre Grécia e Portugal. Com o acordo, a Grécia se torna o sétimo país europeu a adquirir o KC-390 Millennium e passa a integrar uma lista formada por Portugal, Hungria, Holanda, Áustria, República Tcheca e Suécia.

Além dos países europeus, a aeronave também foi adquirida pelas forças aéreas do Brasil, da República da Coreia, do Uzbequistão, dos Emirados Árabes Unidos e da Colômbia.

Segundo a Embraer, o acordo deve ampliar as capacidades da de transporte aéreo, reabastecimento em voo e operações militares da Força Aérea Helênica, além de fortalecer a interoperabilidade com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e as forças aliadas.

A fabricante de aviões brasileira cita ainda que a Grécia também poderá se beneficiar de "sinergias europeias em treinamento, suporte e logística"

 

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“Estamos honrados com a decisão da Grécia de adquirir o KC-390 Millennium. Essa escolha ressalta a confiança que importantes membros da OTAN possuem em nossa aeronave.

Este marco extremamente relevante consolida ainda mais a posição do Millenium como a solução adequada para transporte aéreo entre os aliados da OTAN.”, afirmou Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, em comunicado.

O KC-390 Millennium é uma aeronave militar de última geração que integra comunicações avançadas, sistemas de missão e uma moderna arquitetura digital em uma única plataforma, permitindo a realização de operações conjuntas e de coalizão de forma integrada.

A aeronave pode transportar até 26 toneladas de carga e atingir velocidade de 470 nós. Além do transporte de cargas e tropas, pode ser empregada em missões de lançamento de equipamentos e pessoal, evacuação médica, busca e salvamento e combate a incêndios e missões humanitárias.

O KC-390 também pode operar em pistas não pavimentadas e atuar tanto como avião-tanque, fornecendo combustível a outras aeronaves, quanto como receptor, recebendo combustível durante o voo.

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