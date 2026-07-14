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AVIAÇÃO Embraer lança Phenom 300EV com sistema de pouso automático; entregas começam em 2028 Novo jato conta com a inclusão do Garmin Emergency Autoland, que permite pouso totalmente automatizado em caso de incapacitação do piloto

A Embraer anunciou o lançamento do Phenom 300EV, nova evolução do jato leve mais vendido do mundo, que passa a incorporar novas tecnologias de segurança. O destaque é a inclusão do Garmin Emergency Autoland, que permite pouso totalmente automatizado em caso de incapacitação do piloto, tornando o modelo o maior jato executivo equipado com o sistema, segundo a empresa. As entregas do novo modelo devem começar em 2028.

A aeronave também passa a contar com Autobrake e com o novo Multi-Purpose Electronic Controller (MEC), desenvolvido pela Embraer, que integra o controle do leme de direção (rudder-by-wire) e outras funções controladas eletronicamente, com o objetivo de reduzir a carga de trabalho dos pilotos e simplificar a manutenção.

A Embraer informou ainda que o pacote do Garmin G3000 Prodigy Touch recebeu melhorias, como recursos de consciência situacional de pista e táxi, Synthetic Vision Guidance System (SVGS), Future Air Navigation System (FANS) 1/A+, RNP AR 0.3, Inertial Reference System (IRS), além do sistema de alerta e prevenção de saída de pista (ROAAS), autothrottle (sistema que ajusta automaticamente a potência dos motores) e o modo de descida de emergência (EDM).

"Por mais de uma década, a série Phenom 300 tem estabelecido o padrão pelo qual os jatos leves são avaliados. Sua posição indiscutível como líder da categoria reflete nosso compromisso incansável em entregar desempenho, tecnologia, conforto e suporte incomparáveis", afirma o presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva, Michael Amalfitano. "Com o novo Phenom 300EV, estamos elevando o padrão mais uma vez."

Entre as mudanças de desempenho, a Embraer citou alcance estendido de até 2.055 milhas náuticas e aumento do peso máximo sem combustível (MZFW), com acréscimo de cerca de 195 quilos à capacidade de carga útil. O modelo também terá novas baterias de íons de lítio e luzes de táxi e pouso em LED.

Na cabine, a fabricante mencionou aprimoramentos como lavatório a vácuo, refreshment center reformulado, sistema de ionização do ar e conectividade via satélites de órbita terrestre baixa (LEO) por meio do sistema Gogo Galileo, com opção de Starlink no pós-venda via STC.

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