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AVIAÇÃO Embraer minimiza impacto de eleições, afasta risco de venda e vê conflitos impulsionarem Defesa Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer, descartou a possibilidade de desmembramento ou venda de qualquer unidade da fabricante brasileira

O CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, diante de uma eventual mudança de governo, descartou a possibilidade de desmembramento ou venda de qualquer unidade da fabricante brasileira e classificou o fim das negociações com a norte-americana Boeing como um episódio "totalmente superado".

Durante evento realizado nesta quinta-feira em São José dos Campos (SP), o executivo apresentou projeções de crescimento para a companhia e detalhou o avanço da área militar impulsionado por conflitos globais.

— A Embraer hoje está mais forte do que nunca, está muito bem, muito sólida. Não tem nenhuma unidade à venda. Muito pelo contrário, nós estamos com planos agora, estamos estudando um novo ciclo de produtos para a companhia que vai garantir um crescimento de novo prazo ainda mais ambicioso — afirmou Gomes Neto.

Questionado sobre eventuais impactos de futuras mudanças na Presidência da República para as operações da companhia, Gomes Neto indicou que a relação com o Estado independe da coloração partidária. O executivo ressaltou que a Embraer é uma das principais exportadoras de produtos de alto valor agregado do país e detalhou como se dá a parceria com o poder público.

— O apoio do governo é apoio institucional. Não é dinheiro, subsídio, nada. Apoio institucional é apoio do BNDES, que tem financiamento de aviões, e institucional junto a outros países para garantir a boa relação, para a gente poder introduzir os nossos produtos — explicou.

Segundo o CEO, o foco operacional permanece inalterado independentemente do cenário eleitoral.

— A gente vem trabalhando bem com o governo atual e vamos continuar trabalhando, se tiver uma mudança, vamos continuar trabalhando bem também, da mesma forma. Porque não é só o bem da Embraer, mas é o bem para o Brasil— declarou o executivo.

Conflitos impulsionam setor de Defesa

A Embraer também falou sobre como a instabilidade geopolítica tem acelerado as campanhas de exportação no segmento militar da Embraer. O movimento reflete diretamente nas vendas do cargueiro multimissão C-390 Millennium.



Entre as negociações listadas pela companhia estão um acordo de dez unidades (com dez opções de compra adicionais) para os Emirados Árabes Unidos, uma venda para a Colômbia e campanhas comerciais em estágio avançado na Índia.

Gomes Neto também destacou o primeiro voo de teste do caça Gripen montado na fábrica de Gavião Peixoto (SP) e a recente assinatura de uma extensão de parceria com a fabricante sueca Saab. O novo acordo prevê a produção conjunta de 30 aeronaves de combate adicionais destinadas ao mercado externo.

De acordo com os números apresentados, a empresa registra um aumento médio de receita de quase US$ 1 bilhão por ano desde 2022. No exercício anterior, o faturamento alcançou US$ 7,4 bilhões. Para o ano atual, a estimativa do mercado informada pelo executivo situa-se entre US$ 8,5 bilhões e US$ 8,8 bilhões.

No horizonte de longo prazo, além da linha atual de aeronaves, a fabricante concentra esforços no desenvolvimento de seu veículo elétrico de pouso e decolagem vertical (eVTOL). A previsão da Embraer é concluir o processo de certificação do equipamento até o final de 2028.

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