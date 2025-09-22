A- A+

RESGATE Embraer: Morgan Stanley vai resgatar notas em circulação e valor pode chegar a US$ 750 mi Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação terá pagamento à vista dos ativos sem garantia real

A Embraer informou que o Morgan Stanley & Co, com o consentimento da Embraer e da Embraer Netherlands Finance B.V., vai resgatar notas em circulação com vencimento em 2028 e 2030. O valor pode chegar a US$ 750 milhões.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação terá pagamento à vista dos ativos sem garantia real, com garantia fidejussória incondicional e irrevogável da Embraer, sem subordinação, com remuneração de 6,95% e vencimento em 2028 e notas sem garantia real, com garantia fidejussória incondicional e irrevogável da companhia, sem subordinação, com remuneração de 7% e vencimento em 2030 emitidas pela Embraer Finance.

"O valor agregado das notas que não resulte em um Preço de Compra Agregado superior a US$ 750 milhões sujeito a aumento ou redução pelo ofertante", informou a Embraer. "As ofertas estão programadas para expirar às 17:00h, horário da cidade de Nova York, no dia 21 de outubro de 2025, exceto se prorrogada ou rescindida antecipadamente pelo ofertante."

Segundo o comunicado, os titulares das notas que as entregarem, até a data de vencimento, serão elegíveis a receber o Valor Total por elas. "O Valor Total pagável por cada US$ 1 mil de valor principal de Notas validamente entregues e aceitas para compra nas Ofertas, será determinado da forma descrita na Offer to Purchase por referência ao Spread Fixo aplicável para as Notas especificadas acrescido do rendimento aplicável, com base no Preço de Referência da Nota do Tesouro dos EUA."

A companhia informou, ainda, que o seu Conselho aprovou, por unanimidade, os nomes de diretores para cumprir mandato de dois anos. Entre eles, Francisco Gomes Neto foi eleito como Diretor Presidente, Antonio Carlos Garcia, como Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores, Luís Carlos Marinho da Silva, como Vice-Presidente Executivo de Operações e Roberto de Deus Chaves, como Vice-Presidente Executivo de Compras e Suprimentos Globais.

