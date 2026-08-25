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aviação Embraer obtém certificação para aeronave que pode fazer pouso sozinha se piloto ficar incapacitado Sistema automático de aterrissagem foi aprovado por autoridades aéreas dos EUA, Europa e Brasil

Imagine que num voo, o piloto fica incapacitado para conduzir a aeronave até o pouso. Se o avião for um Phenom 300EV, da fabricante brasileira Embraer, ele executará a aterrissagem de forma totalmente automatizada.

A Embraer informou nesta terça-feira que obteve tripla certificação para esse tipo de sistema, o que torna o Phenom 300EV o primeiro jato equipado com essa estrutura.

Esse sistema chama-se Garmin® Emergency Autoland, e pousa a aeronave automatciamente. Para habilitar o controle o controle eletrônico com essas funções, a Embraer projetou e desenvolveu o Multi-Purpose Electronic Controller (MEC), que aprimorou o controle da aeronave, reduziu a carga de trabalho dos pilotos e simplificou a manutenção.

A aeronave obteve certificação tripla da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), da FAA (sigla em inglês para Administração Federal de Aviação), nos Estados Unidos, e da EASA (sigla para Agência Europeia para a Segurança da Aviação, em inglês), na Europa. Com a certificação, o Phenom 300EV poderá operar nos principais mercados globais.

"O Phenom 300EV dá continuidade ao legado do jato leve mais vendido do mundo, agora aprimorado com inovações que elevam ainda mais os níveis de segurança, desempenho e experiência do cliente”, afirmou o presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva, Michael Amalfitano, em comunicado.

"Com a tripla certificação, estamos prontos para levar o Phenom 300EV a clientes em todo o mundo, e ampliar ainda mais a reputação da série Phenom 300."

Com alcance estendido para 2.055 milhas náuticas (o equivalente 3.806 km), a aeronave tem capacidade para quatro passageiros.

Assim, Phenom 300EV permite percorrer voos regionais sem escalas, incluindo rotas como Aspen a Nova York, Dubai às Maldivas e São Paulo a Manaus.

A aeronave também passa a oferecer maior capacidade de carga e refinamentos na cabine, incluindo conectividade de última geração como opcional instalado de fábrica, via satélites de órbita terrestre baixa, com conexão global de alta velocidade. A conectividade Starlink também estará disponível no pós-venda.

O avião tem outros itens de segurança, autobrake (freio automático) para a categoria, recurso de aceleração automática, o Sistema de Alerta e Prevenção de Saída de Pista (ROAAS), modo de descida de emergência. As entregas do novo modelo devem começar em 2028.

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