AVIAÇÃO Embraer projeta receita consolidada de US$ 8,2 bi a US$ 8,5 bi em 2026 Empresa prevê ainda uma margem Ebit ajustada de 8,7% a 9,3%

A Embraer divulgou nesta sexta-feira (6) suas projeções para o ano de 2026, quando espera alcançar receita consolidada de US$ 8,2 bilhões a US$ 8,5 bilhões.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa a estimativa de gerar fluxo de caixa livre de US$ 200 milhões ou mais neste ano.

A empresa prevê ainda uma margem Ebit ajustada de 8,7% a 9,3%.

A Embraer estima entregar, neste ano, entre 80 e 85 aeronaves comerciais e de 160 a 170 jatos executivos.

