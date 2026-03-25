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Teste Embraer realiza teste com carro voador produzido no Brasil Voo aconteceu após a apresentação do caça Gripen no interior de São Paulo; previsão é que sejam produzidas 480 unidades por ano, quando veículo tiver todas as certificações

A Eve, subsidiária da Embraer, realizou um novo teste de seu modelo de Evtol, conhecido como carro voador, na unidade da Embraer em Gavião Peixoto, interior de São Paulo. O teste aconteceu após a apresentação do primeiro caça Gripen fabricado pela Embraer em parceria com a sueca Saab no Brasil naquela unidade.

O voo do carro voador, que durou cerca de três minutos, foi acompanhado pelo presidente Lula e outras autoridades, entre elas o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), Aloizio Mercadante. O banco de fomento já aprovou R$ 1,2 bilhão para as diferentes fases de desenvolvimento do carro voador da Eve desde 2023.

A fase de testes vai continuar este ano com expectativa que seja realizado um voo de cruzeiro, sustentado pelas asas fixas. Em dezembro passado, o Evtol da Eve fez um voo vertical não tripulado pela primeira vez. Esses veículos ainda estão sendo certificados pelas entidades internacionais de aviação, e o veículo brasileiro também deve passar pelo crivo da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O Evtol terá capacidade para quatro passageiros, além do piloto. O alcance do voo é de 100 quilômetros de distância, colocando esse veículo como uma alternativa a mais para a mobilidade urbana. O carro voador da Eve tem oito motores elétricos nas asas, que permite o voo vertical, além de um motor na parte traseira para a navegação horizontal.

Durante a cerimônia de apresentação do Gripen, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, disse que o BNDES tem R$ 108 bilhões para emprestar a empresas que buscam a inovação. Ele disse que, no futuro, o Evtol poderá ampliar as exportações brasileiras.

De acordo com a Eve, a expectativa, após todos os processos de certificação, é produzir 480 unidades por ano num fábrica da cidade de Taubaté, em São Paulo. Já foram encomendados quase 3 mil unidades do carro voador brasileiro de 30 clientes, em 13 países, representando US$ 14,5 bilhões em receita. A previsão é que o Evtol decole até 2027.

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