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NEGÓCIOS Embraer renova recorde com entrega de 66 aeronaves no terceiro trimeste do ano Entregas acumuladas no ano chegam a 175 unidades, alta de 14% na comparação com o mesmo período de 2025

A Embraer informou, na sexta-feira, que entregou 66 aeronaves no terceiro trimestre deste ano, o melhor resultado da companhia para um terceiro trimestre. O número também renova o recorde do trimestre anterior, de 65 aeronaves.

O resultado representa crescimento de 2% na comparação sequencial do trimestre e de 6% em relação ao mesmo período de 2025.

No terceiro trimestre do ano, a Aviação Comercial entregou 22 novas aeronaves, sendo 11 do modelo E175 e 11 da família E2. O volume cresceu 10% tanto na comparação com o trimestre anterior quanto em relação ao mesmo período de 2025, ante os 20 jatos entregues em cada um dos períodos anteriores.

A Aviação Executiva entregou 41 jatos durante o trimestre, mantendo estabilidade na comparação anual e uma redução em relação ao trimestre anterior, que registrou 45 aeronaves.

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Já em Defesa & Segurança, a companhia entregou um KC-390 Millennium, aeronave de transporte militar multimissão, e dois A-29 Super Tucanos, totalizando três aeronaves entregues no trimestre, ante uma unidade no mesmo período do ano anterior. No segundo trimestre do ano não foram registradas entregas.

Considerando os nove primeiros meses do ano, a Embraer entregou um total de 175 aeronaves, 14% a mais do que as 153 unidades entregues no mesmo período de 2025.

Segundo a companhia, a expectativa é entregar entre 80 e 85 aeronaves na Aviação Comercial e entre 160 e 170 aeronaves na Aviação Executiva em 2026.

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