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Aviação Embraer tem carteira de pedidos recorde de US$ 35,7 bilhões no 3º trimestre Aviação Comercial encerrou o período com carteira de US$ 15,8 bilhões, crescimento de 4% em 12 meses

A Embraer informou que a carteira de pedidos (backlog) consolidada alcançou US$ 35,7 bilhões no terceiro trimestre de 2026, novo recorde histórico, com alta de 3% ante o trimestre anterior e avanço de 14% na comparação anual.

A Aviação Comercial encerrou o período com carteira de US$ 15,8 bilhões, crescimento de 4% em 12 meses. A Embraer destacou pedidos firmes do Grupo Abra, Binter, Luxair e ANA Holdings.

Já a Aviação Executiva registrou carteira recorde de US$ 8,2 bilhões, alta de 12% em um ano, e informou que o novo Phenom 300EV obteve tripla certificação da Anac, FAA e Easa.

Em Defesa & Segurança, a carteira somou US$ 6,1 bilhões, crescimento de 56% na comparação anual, impulsionada por pedido firme de duas aeronaves KC-390 Millennium pela Força Aérea Colombiana, segundo a empresa. Em Serviços & Suporte, o backlog atingiu nível recorde de US$ 5,6 bilhões, alta de 14% em 12 meses, com novos contratos de longo prazo nos três segmentos.

A Embraer entregou 66 aeronaves entre julho e setembro, alta de 2% ante o trimestre anterior e avanço de 6% em relação ao mesmo período de 2025. No acumulado de janeiro a setembro, foram 175 entregas, aumento de 14% ante igual período de 2025.

A companhia informou que, no ano, as entregas correspondem a cerca de 67% do ponto médio das estimativas de 2026 para Aviação Executiva e Comercial combinadas (240 a 255 aeronaves), acima da média histórica para o período, citando progresso nas iniciativas de nivelamento da produção.

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