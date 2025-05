A- A+

NEGÓCIOS Embraer tem lucro de R$ 434 milhões no 1º trimestre e mantém projeções para 2025 Ao excluir efeitos não recorrentes, porém, a companhia apresentou prejuízo líquido ajustado de R$ 428,5 milhões no período

A Embraer teve lucro de R$ 434 milhões no 1º trimestre de 2025, conforme balanço divulgado nesta terça-feira (6). Mesmo com a imposição de tarifas pelos Estados Unidos, a fabricante de aeronaves manteve suas projeções para 2025 e afirmou que o impacto das medidas norte-americanas deve ser limitado. Segundo o CEO Francisco Gomes Neto, os resultados do primeiro trimestre não foram afetados pelas tarifas e a companhia já trabalha para minimizar eventuais impactos.

No entanto, ao excluir efeitos não recorrentes, como benefícios fiscais e impactos da Eve (sua subsidiária de mobilidade aérea urbana), a companhia apresentou prejuízo líquido ajustado de R$ 428,5 milhões, acima da perda de R$ 63,5 milhões no mesmo período do ano passado.

— Primeiro, é importante destacar que os resultados do primeiro trimestre não foram impactados. Segundo, nossa análise inicial aponta para um impacto limitado. Por isso, mantemos nossa projeção para 2025. Terceiro, os aviões da Embraer possuem uma quantidade substancial de conteúdo fabricado nos Estados Unidos, o que ajuda a mitigar a exposição às tarifas. E por fim, e mais importante, estamos trabalhando em iniciativas para minimizar o impacto dessas tarifas — disse Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer.

A Embraer estima entregar entre 77 e 85 aeronaves comerciais e de 145 a 155 jatos executivos neste ano. A expectativa de receita varia entre US$ 7 bilhões e US$ 7,5 bilhões, com margem EBITDA ajustada entre 7,5% e 8,3%.

O diretor financeiro da companhia, Antônio Carlos Garcia, estima que as tarifas americanas podem reduzir a margem EBIT (lucro antes do pagamento de juros e impostos) em 90 pontos-base ao longo de 2025, concentrados nas áreas de aviação executiva, serviços e suporte.

— No entanto, a empresa está tomando várias medidas para mitigar esses efeitos, como novas iniciativas de redução de custos. Por ora, seguimos confiantes de que podemos cumprir nosso guidance de 2025.

A dívida líquida, desconsiderando os números da Eve, alcançou R$ 2,7 bilhões no primeiro trimestre de 2025, frente aos R$ 684,6 milhões de dezembro. Já a receita da companhia cresceu 44% na comparação anual, chegando a R$ 6,4 bilhões. O EBITDA — lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização — totalizou R$ 620,6 milhões no trimestre.

Entre janeiro e março, a Embraer entregou 30 jatos, sendo 7 comerciais e 23 executivos, o que representa crescimento de 20% em relação ao mesmo intervalo de 2024. A carteira de pedidos da empresa somou US$ 26,4 bilhões. Os destaques foram as divisões de Defesa e Segurança e Aviação Executiva, que registraram aumento de 73% e 66% nos pedidos, respectivamente.

