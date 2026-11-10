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Aviação Embraer tem receita recorde de R$ 12 bilhões, eleva projeção de faturamento e ações sobem mais de 6% Fabricante brasileira de aviões teve lucro de R$ 379 milhões no terceiro trimestre, queda de 15% na comparação anual

A Embraer, fabricante brasileira de aeronaves reportou uma receita líquida de R$ 12,1 bilhões (US$ 2,3 bilhões) entre os meses de julho e setembro, o que representa um patamar histórico para o terceiro trimestre da companhia. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o faturamento da Embraer registrou uma expansão de 17%. O crescimento reflete o ritmo aquecido de entregas e avanço das operações da empresa no mercado global. As ações da empresa sobem mais de 6% na B3, nesta manhã, após a divulgação dos números do balanço.

A empresa teve um lucro líquido ajustado de R$ 379,8 milhões (US$ 73,6 milhões) no período, queda de 15,6% em relação aos R$ 450 milhões (US$ 84,3 milhões) registrados no mesmo período do ano passado. A redução se deveu, segundo a empresa, principalmente a maiores despesas financeiras líquidas e impostos. No terceiro trimestre, a Embraer teve uma despesa financeira de R$ 1,127 bilhão, frente aos R$ 540 milhões um ano antes.

"A carteira de pedidos da companhia alcançou US$ 35,7 bilhões de dólares, um crescimento de 14% na comparação anual e mais um recorde histórico para a Embraer. Todas as quatro divisões de negócio registraram crescimento da carteira de pedidos na comparação anual. Em resumo, nós continuamos vendo uma forte demanda em todos os nossos negócios, e uma evolução positiva em nossos mercados globais", disse Francisco Gomes Neto, presidente da Embraer durante a teleconferência de resultados.

Diante deste cenário, a empresa elevou sua previsão de receita para este ano para a faixa de US$ 8,4 a US$ 8,6 bilhões (acima da estimativa anterior de US$ 8,2 a US$ 8,5 bilhões). As outras projeções não foram alteradas e a Embraer espera entregar entre 80 e 85 aeronaves comerciais no ano. Na aviação executiva, a projeção é entre 160 e 170 aeronaves.

Gomes Neto enfatizou o esforço da companhia para ampliar a produção da aviação executiva (famílias Phenom e Praetor) com a meta de alcançar 200 unidades anuais até 2028, além do incremento nas vendas e entregas dos jatos comerciais E2 e do Super Tucano. Ele disse que a empresa conseguiu mitigar gargalos da indústria e reduzir a falta de peças em cerca de 25% na comparação com 2025, permitindo sustentar a aceleração da produção e cumprir os cronogramas de entrega.

Vitória dos democratas não muda cenário

Sobre a vitória dos democratas nas eleições dos Estados Unidos, o maior mercado de aviação mundial, Francisco Gomes Neto, declarou que a companhia não espera nenhuma alteração em seus planos com base nos resultados eleitorais

"A Embraer continuará avançando normalmente com suas estratégias e parcerias em solo americano, sem previsão de mudanças decorrentes do pleito", afirmou.

O executivo disse que as conversas com o governo americano para a aquisição do KC-390 continuam, mas não se deve esperar um resultado ou anúncio de compra no curto prazo, reforçando o caráter gradual e estratégico das negociações de defesa no país. Se a negociação for positiva, a Embraer pretende montar os aviões KC-390 nos EUA, possivelmente na Flórida. Francisco afirmou que a Embraer está "muito otimista", pois a Força Aérea dos EUA é uma das maiores demandantes desse tipo de aeronave no mundo

Gomes Neto disse que o KC-390 possui cerca de 50% de seus componentes fabricados por 49 fornecedores americanos, o que integra fortemente o projeto à cadeia produtiva e ao ecossistema de defesa dos EUA. O foco inicial das discussões envolve um projeto para reabastecimento de caças em voo, desenvolvido em parceria com a Northrop Grumman, o que pode abrir portas para que a aeronave multimissão atenda a diversas outras demandas da Força Aérea americana

Sobre a concorrência para a compra do KC-390 pela governo da Índia, o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, destacou que o país representa um dos maiores projetos potenciais para a aeronave no mundo, ao lado dos Estados Unidos.

"A demanda estimada na concorrência da Índia varia entre 60 e 90 aviões. Mas a disputa na Índia será "muito difícil", pois trata-se de uma concorrência cujo critério final é fortemente pautado em preço", afirmou.

Apesar do desafio de custos, a Embraer avalia que o KC-390 é a melhor opção para a Força Aérea Indiana, por ser um produto mais moderno, tecnologicamente superior e com custos operacionais otimizados frente à concorrência

Com mais de 70 aeronaves KC-390 vendidas globalmente (incluindo clientes como Grécia, Coreia do Sul, Colômbia e Uzbequistão), a Embraer busca grande volume de expansão em concorrências internacionais. A receita da divisão de Defesa, no terceiro trimestre, alcançou patamar 22% superior ao do terceiro trimestre de 2025, chegando a R$1,8 bilhão (US$341 milhões).

A expansão contínua da frota global em operação da Embraer estimula também o crescimento do faturamento na divisão de Serviços & Suporte, cuja meta é expandir a capacidade de atendimento, buscando receita superior a US$ 600 milhões até 2030.

Estudos estratégicos

Gomes Neto afirou que a Embraer tem estudos estratégicos junto a clientes, fornecedores e parceiros de financiamento para definir seu próximo ciclo de produtos de longo prazo, avaliando a oportunidade de lançar uma nova família de jatos comerciais, executivos ou novos programas de defesa.

A fabricante brasileira entregou 66 aeronaves no terceiro, sendo 22 jatos comerciais, 41 jatos executivos e três aeronaves de defesa (um KC-390 Millennium e dois Super Tucano). Na comparação ano a ano, o avanço foi de 6% em relação às 62 aeronaves entregues em 2025. A carteira de pedidos atingiu US$ 35,7 bilhões – aumento de 3% sobre o patamar histórico registrado no trimestre anterior e de 14% em comparação com o terceiro trimestre de 2025.

Houve aumento de receita em todos os segmentos em que a Embraer atua. Na aviação comercial, as receitas no trimestre foram de R$ 3,6 bilhões (US$ 696 milhões), com aumento de 13% em relação ao ano anterior, impulsionadas por volumes e preços mais elevados. Já na aviação executiva, o valor das receitas foi de R$ 3,4 bilhões (US$ 655 milhões), com crescimento anual de 12%, reforçado por preços mais elevados e mix favorável de produtos.

Mais investimentos

A empresa ampliou os investimentos no período, totalizando R$ 768,9 milhões (US$ 149,7 milhões), acima dos R$ 575,3 milhões (US$ 98,6 milhões) executados no terceiro trimestre do ano passado. No consolidado, a Embraer e subsidiária de 'carros voadores' Eve investiram R$ 1,1 bilhão no período (US$ 219 milhões) frente aos R$ 835,7 milhões (US$ 153,4 milhões) nos mesmos meses de 2025.

Além da expansão nas receitas, a Embraer demonstrou disciplina operacional e ganho de eficiência no trimestre. O lucro antes de juros e impostos ajustado (Ebit ajustado) alcançou R$ 1,3 bilhão (US$ 254,8 milhões) no terceiro trimestre de 2026, resultando em uma margem Ebit ajustada de 10,9%.

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