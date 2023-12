A- A+

Coreia do Sul Embraer vence disputa para fornecer aviões de transporte militar para a Coreia do Sul. Conheça o C-3 País é o primeiro cliente do cargueiro c-390 da empresa brasileira na Ásia

A Coreia do Sul anunciou a vitória do C-390 Millennium, da Embraer, no processo de licitação pública que abriu para a compra de novas aeronaves de transporte militar à Força Aérea da República da Coreia. O país é o primeiro cliente do cargueiro C-390 na Ásia.

O valor do contrato não foi revelado, mas, segundo a Embraer, será incluído na carteira de pedidos do quarto trimestre de 2023 da empresa. A Coreia do Sul é o sétimo país a selecionar o C-390, cargueiro militar de médio porte da Embraer, depois das forças militares de Brasil, Portugal, Hungria, Holanda, Áustria e República Tcheca.

A Embraer venderá um número não revelado de aeronaves C-390 Millennium configuradas para atender aos requisitos específicos da força aérea sul-coreana, que estão previstos no contrato. Também está no contrato a prestação de serviços e suporte e o fornecimento de equipamentos de apoio em solo e peças de reposição pela Embraer.

A empresa brasileira também oferecerá um amplo pacote de cooperação com entidades sul-coreanas, incluindo a fabricação de uma quantidade significativa de peças do C-390 Millennium por empresas parceiras naquele país e o desenvolvimento de um fornecedor local de MRO (Maintenance, Repair and Overhaul – Manutenção, Reparo e Revisão).

A atual frota de aeronaves c-390 em operação no mundo acumula mais de 10.800 horas de voo, com disponibilidade operacional em torno de 80% e taxas de conclusão de missão acima de 99%, demonstrando alta produtividade na categoria, informou a Embraer.

A Embraer diz que o C-390 pode transportar mais carga útil (26 toneladas) que outras aeronaves de transporte militar de médio porte além de voar mais rápido e ter autonomia para alcançar distâncias maiores.

A aeronave configurada para reabastecimento aéreo, que tem a designação KC-390, pode atuar tanto como tanque quanto como receptor, neste caso recebendo combustível de outro KC-390 utilizando cápsulas (pods) instaladas sob as asas, segundo o comunicado.

